Wzrost wynagrodzeń a waloryzacja emerytur w 2026 roku

Jak wynika z danych GUS, wzrost wynagrodzeń w czerwcu 2025 roku wyniósł 9 proc. rok do roku, co stanowi wzrost w porównaniu do maja, kiedy to wyniósł 8,4 proc. rdr. Ten wzrost ma bezpośredni wpływ na przyszłoroczną waloryzację emerytur. Przy założeniu, że wzrost wynagrodzeń utrzyma się na poziomie 9 proc., a inflacja wyniesie 4,5 proc., waloryzacja emerytur w 2026 roku powinna wynieść 5,36 proc. Warto podkreślić, że ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie opublikowany w lutym 2026 roku i będzie wyliczony na bazie danych GUS dotyczących średniorocznej inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od marca 2026 roku.

Szacunkowe podwyżki emerytur w 2026 – ile zyskają seniorzy?

Wraz z emeryturami wzrosną także dodatki do emerytur. Jak wyliczył Super Biznes, najmniej wzrośnie dodatek kompensacyjny – o 2,80 zł. Największą podwyżkę czeka dodatek do renty inwalidy wojennego, który wzrośnie o 71,48 zł., co oznacza że po podwyżce senior będzie pobierał 1404, 72 zł. Pozostałe dodatki, takie jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek za tajne nauczanie, wzrosną o 18,67 zł., czyli wyniosą po waloryzacji 366, 89 zł.

Przyjmując, że waloryzacja w 2026 roku wyniesie 5,36 proc., minimalna emerytura (1878,91 zł brutto) wzrośnie o ok. 100 zł do kwoty 1979,64 zł brutto. Świadczenie w okolicy średniej, czyli 4000 zł brutto, powinno wzrosnąć z kolei o 214 zł do kwoty 4214 zł brutto.

Kiedy poznamy ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku zostanie opublikowany w lutym 2026 roku. Będzie on wyliczony na bazie danych GUS dotyczących średniorocznej inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od marca 2026 roku.

