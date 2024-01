Co czeka Polaków w 2024 roku?

Wtorkowy poranek przywitał Polaków temperaturami rzędu -17 stopni, a tymczasem w jednym z wagonów (numer 17) pociągu nie było ogrzewania! Problem dotyczył pociągu Express Intercity IC1600, który o 6:24 rusza z Warszawy Centralnej do Wrocławia. Jak donosi nam czytelnik, wszyscy siedzą w czapkach, kurtkach i rękawiczkach i w pociągu panuje dosyć niska temperatura.

"Nawet herbaty nie dali"

Drużyna konduktorska miała poinformować pasażerów o poczęstunku w związku z problemami.

- Okazało się, że była tylko woda gazowana lub niegazowana, nawet herbaty nie dali - mówi nas czytelnik.

Pracownik wagonu restauracyjnego Wars miał odpowiedzieć czytelnikowi, że w takiej sytuacji można zgłosić reklamację. Pasażerowie wagonu 17 z początku sądzili, że cały pociąg jest pozbawiony ogrzewania, a okazało się, że tylko ich wagon. Mimo to, drużyna konduktorska nie poleciła im przesiadki do innego wagonu.

- Wystarczyło powiedzieć "proszę państwa, proszę się przesiąść do innego wagonu, jest dużo miejsca", bo pociąg jest niemal pusty. Trzy razy jechał Wars i konduktorka szła i ani razu nam tego nie powiedziała [...] wciskali nam z Warsu herbaty za 10 zł, w tym mrozie prawie wszyscy je kupili, a nie powiedzieli, że obok jest ciepły wagon - skarży się czytelnik.

Co więcej, z rozmowy naszego czytelnika z pracownikiem Wars wynika, że ogrzewania w wagonie nie było od 5 rano, co zostało zgłoszone. Mimo to, pociąg i tak ruszył.

Ponadto pociąg jest opóźniony o 24 minuty [stan na godzinę 10:06].

Na stronie rzecznika prasowego PKP Intercity czytamy, że "nie udzielają informacji o rozkładzie jazdy, kursowaniu pociągów, cenach biletów, zasadach składania reklamacji i skarg itp.", dlatego też nie kontaktowaliśmy się w tej sprawie ze spółką.

Poranny pociąg Warszawa Wrocław nie dość że z półgodzinnym opóźnieniem to CAŁKOWITYM BRAKIEM OGRZEWANIA gdy za oknem mamy -17 stopni! @PKPIntercityPDP jak to w ogóle możliwe że wypuściliście taki pociąg na trasę? Choroba gwarantowana po 4 godzinnej podróży w takich warunkach. pic.twitter.com/4V8Lz5kicv— Szymon Pietrysiak (@spietrysiak) January 9, 2024