Opóźniony pociąg. Jakie odszkodowanie możesz dostać?

Rekompensata za opóźniony pociąg

Wypłaty rekompensat z tytułu opóźnień pociągów reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Minimalna kwota rekompensaty wynosi:

* 25 proc. ceny biletu jednorazowego - w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,

* 50 proc. ceny biletu jednorazowego - w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Podstawową przesłanką do ustalenia, czy przysługuje rekompensata, jest minimalny czas opóźnienia przyjazdu pociągu do stacji końcowej podróżnego 60 minut. Poza biletem lub danymi umożliwiającymi identyfikację umowy przewozu (np. numerem biletu internetowego) nie trzeba załączać poświadczenia o opóźnieniu pociągu, gdyż przewoźnik posiada w swoim systemie informatycznym dane na temat punktualności swoich pociągów i sprawdzi dokładny czas przyjazdu. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy wysłać do przewoźnika przez internet (w sposób podany na jego stronie internetowej), pocztą tradycyjną bądź złożyć w kasie biletowej.

Jakie pociągi obejmuje rekompensata?

W Polsce odszkodowania przysługują pasażerom pociągów kategorii Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR), ŁKA Sprinter (ŁS) oraz połączeń międzynarodowych. Rekompensata za opóźnienie wypłacana jest w sytuacji, gdy wartość danego odszkodowania w przeliczeniu na każdą osobę przekracza minimalny próg ustanowiony przez przewoźnika. Wysokość tego progu nie może przekraczać 4 euro.

Kiedy przewoźnik może odmówić rekompensaty?

Przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie udowodnić, że opóźnienie, utrata połączenia lub odwołanie pociągu zostały spowodowane bezpośrednio następującymi przyczynami lub ich skutkami, jak:

* nadzwyczajne okoliczności niezwiązane z ruchem kolei, np. ekstremalne warunki pogodowe, poważne katastrofy naturalne,

* wina podróżnego,

* zachowanie się osoby trzeciej, którego przedsiębiorstwo kolejowe, mimo zastosowania niezbędnej w danych okolicznościach staranności, nie było w stanie uniknąć np. osoby na torach,kradzież elementów infrastruktury, sytuacja nadzwyczajna w pociągu, działania organów ścigania, sabotaż lub terroryzm.

Możesz wystąpić o odszkodowanie

Pasażerowie wszystkich kategorii pociągów mają prawo do wniesienia skargi z tytułu opóźnienia każdego pociągu i dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy szkody. Tu konieczne jest udowodnienie poniesionej straty (np. przedstawienie rachunków mających związek przyczynowo- skutkowy między faktem opóźnienia pociągu a powstałą szkodą). Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku przewoźnik rozpatruje sprawę uznaniowo (może roszczenie odrzucić, obniżyć lub uznać w całości). Nie jest to więc odszkodowanie za sam fakt opóźnienia środka transportowego, lecz za udowodnioną stratę materialną powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu pociągu. Przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie pociągu i powiązana z nim szkoda wynikły z przyczyn całkowicie niezależnych. W przypadku odmowy uznania roszczenia, pasażer ma prawo wystąpić do sądu. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego w celu polubownego rozwiązania sporu z przewoźnikiem.

Ważne!

Uzyskanie rekompensaty za opóźnienie pociągu na podstawie rozporządzenia UE nie wyklucza możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu naprawy szkody na podstawie przepisów krajowych. Roszczenie o obie rekompensaty można również zawrzeć w jednym wystąpieniu reklamacyjnym do przewoźnika.

QUIZ: Luksusy w PRL-u. Kto tak żył w Polsce Ludowej? Pytanie 1 z 10 Marka zachodniego pudru do twarzy sprzedawanego w Pewexie, to: Yardley Firlej Tarts Brick Dalej