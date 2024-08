Spis treści

1794,70 zł na koncie każdego miesiąca? To możliwe dzięki świadczeniu przedemerytalnemu

Choć kodeks pracy chroni pracowników zbliżających się do emerytury, zarówno kobiety (od 56. roku życia) jak i mężczyźni (od 61. roku życia), zdarzają się sytuacje, gdy tracą oni pracę, np. z powodu bankructwa firmy. W takich przypadkach ZUS oferuje świadczenie przedemerytalne – swoisty „pomost” do emerytury. Jednak nie każdy może z niego skorzystać. Aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków, m.in. posiadać odpowiedni staż pracy i nie mieć możliwości znalezienia nowej pracy. Nawet jeśli nie spełniasz wszystkich kryteriów, warto sprawdzić, czy przysługuje Ci to świadczenie. Może ono okazać się istotnym wsparciem finansowym w trudnym okresie.

Jeśli utraciłeś pracę przed emeryturą, świadczenie przedemerytalne może być dla Ciebie dodatkowym źródłem dochodu przez okres nawet czterech lat. To świadczenie, które jest regularnie waloryzowane, może pomóc Ci w utrzymaniu standardu życia do czasu przejścia na emeryturę. Od marca 2024 roku jego wysokość wynosi 1 794,70 zł brutto.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny nie przysługuje automatycznie. Oprócz spełnienia warunków wieku (56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn) oraz udowodnienia okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 20 lat (kobieta) i 25 lat (mężczyzna), konieczne jest złożenie wniosku do ZUS oraz spełnienie następujących kryteriów:

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem z urzędu pracy).

Nadal zarejestrowanie jako bezrobotny (potwierdzone zaświadczeniem z urzędu pracy).

Nieodmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych (potwierdzone zaświadczeniem z urzędu pracy).

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni.

Jak załatwić sprawę zasiłku przedemerytalnego?

Aby otrzymać zasiłek przedemerytalny, musisz złożyć wniosek w ZUS. Wniosek ten, wraz z niezbędnymi dokumentami (np. świadectwami pracy), możesz pobrać ze strony internetowej ZUS lub uzyskać w dowolnej placówce Zakładu. Dokładna lista wymaganych dokumentów zależy od Twojej sytuacji. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.pl/swiadczenie-przedemerytalne.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny?

Termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni. Zaczyna się on biec:

Po 180 dniach nieprzerwanego pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Po zakończeniu prac tymczasowych, takich jak prace interwencyjne czy roboty publiczne, jeśli były one wykonywane po okresie pobierania zasiłku.

Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba zainteresowana była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, lub innej pracy zarobkowej i zakończyła te prace po upływie 180 dni pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia. W przypadku przekroczenia tego terminu, uprawnienia do świadczenia nie przepadają, jednak konieczne będzie uzyskanie nowych zaświadczeń oraz wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Jak złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne?

Zachęcamy do skorzystania z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Dzięki temu możesz złożyć wniosek szybko i łatwo, o każdej porze dnia i nocy.

Oczywiście, możesz również złożyć wniosek:

Osobiście: w dowolnej placówce ZUS.

Pocztowo: wysyłając go na adres właściwej placówki.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku, ZUS dokładnie go przeanalizuje. Jeśli będą potrzebne dodatkowe informacje, ZUS skontaktuje się z Tobą. Cały proces rozpatrywania wniosku powinien zająć maksymalnie 30 dni od momentu, kiedy wszystkie niezbędne informacje będą zebrane.

Masz prawo odwołania od decyzji ZUS!

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, pamiętaj, że masz prawo się od niej odwołać. Odwołanie możesz złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Jest to bezpłatne i możesz to zrobić pisemnie lub ustnie. Odwołanie kierujesz do sądu, ale składasz je w placówce ZUS, która wydała decyzję.

Sonda Czy kwota świadczenia przedemerytalnego 1 794,70 zł brutto jest wystarczająca? Tak Nie Nie wiem