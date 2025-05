Elon Musk odchodzi z administracji Trumpa. Co dalej z DOGE?

Rząd ogłosił wprowadzenie nowego dodatku mieszkaniowego dla służb mundurowych, który ma na celu poprawę ich sytuacji materialnej i warunków mieszkaniowych. To rozwiązanie, wzorowane na systemie funkcjonującym w wojsku, obejmie szeroką grupę funkcjonariuszy, w tym służby Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Świadczenia ruszą od 1 lipca i będą wypłacane co miesiąc, a wysokość od 900 do 1800 zł zależności od miejsca zamieszkania. Kwota dodatku będzie też zwolniona z podatku, więc w całości trafi do kieszeni mundurowego.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone na wynajem lokalu mieszkalnego, lub spłatę kredytu hipotecznego.

MSWiA zrównuje status pozostałych mundurowych z wojskiem. Będzie kilka opcji mieszkaniowych do wyboru

- Wspólnie z ministrem, po konsultacjach z policjantami i związkami zawodowymi, wypracowaliśmy rozwiązanie, które w krótkim czasie może znacząco poprawić sytuację materialną funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Kluczowym krokiem jest zrównanie ich statusu w zakresie dodatków mieszkaniowych ze statusem żołnierzy Wojska Polskiego - powiedział Donald Tusk.

Jak podkreśla MSWiA "dotychczasowy system nie nadążał za rzeczywistością i był ograniczony do niewielkich dodatków, które nie odpowiadają realnym potrzebom funkcjonariuszy".

- Priorytetem MSWiA jest godne wynagradzanie tych, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo Polek i Polaków! - czytamy w komunikacie MSWiA.

Funkcjonariusze będą mogli skorzystać z jednej z czterech form wsparcia (w zależności od dostępnych wariantów w danej jednostce), tj. ze świadczenia mieszkaniowego, przydziału lokalu mieszkalnego, przydziału kwatery tymczasowej, lub miejsca w internacie, lub kwaterze internatowej.

