Komu przysługuje dodatkowa emerytura z programu "Mama 4 plus"?

Program systemu emerytalnego "Mama 4 plus" nazywany też "rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym" wszedł w życie od marca 2019 roku i ma na celu wspieranie rodzicielstwa. Jak sama nazwa świadczenia wskazuje, dotyczy emerytowanych rodziców, którzy mają więcej niż czwórkę dzieci. Co ciekawe, mimo nazwy, w wyjątkowych przypadkach, świadczenie mogą dostać także ojcowie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje matce, która urodziła i wychowała, lub wychowała przynajmniej czworo dzieci. Ojcowie przynajmniej czwórki dzieci mogą dostać świadczenie, w przypadku śmierci matki dziecka, lub porzucenia przez matkę/długotrwałego zaprzestania ich wychowywania.

Istotnym wymogiem do otrzymania świadczenia jest brak posiadania środków do życia, gdyż jest przeznaczone tylko dla osób, które z racji wychowania dzieci nie podjęły zatrudnienia. To oznacza, że jeśli otrzymujemy emeryturę wyższą od minimalnej, nie otrzymamy świadczenia z programu "Mama 4 plus".

Dodatek jest przyznawane tylko osobom, które osiągnęły wiek wiek emerytalny wynoszący Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istotny warunek to także zamieszkanie w Polsce na stałe.

Ile wynosi dodatkowa emerytura z "Mama 4 plus"?

Świadczenie więc dostaną osoby, które spełniają wymogi dotyczące rodzicielstwa, oraz nie otrzymują emerytury, lub ich świadczenie jest niższe od minimalnej. W drugim przypadku świadczenie z "Mama 4 plus" będzie pomniejszone tak, aby nasza główna emerytura, wraz z dodatkową ze świadczenia uzupełniającego wyniosła tyle ile minimalna emerytura (czyli 1780,96 zł).

Przykładowo, jeśli otrzymujemy 900 zł brutto emerytury, a spełniamy warunki do programu "Mama 4 plus", to otrzymamy 880,96 zł dodatkowej emerytury.

Co trzeba zrobić, aby dostać dodatkową emeryturę z programu "Mama 4 plus"?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS, jeśli mamy tam emeryturę).

Do wniosku musimy załączać informację o numerach PESEL dzieci, oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, potrzebnych do ustalenia świadczenia.

W przypadku dzieci urodzonych poza terytorium Polski potrzebny będzie zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, o ile akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego. Wszystkie wnioski są rozpatrywane indywidualnie.

- Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.