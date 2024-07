Świadczenie honorowe dla stulatków: dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów

Setne urodziny to nie lada wyczyn! Z tej okazji każdy senior może liczyć na wyjątkowy prezent od państwa – comiesięczne świadczenie honorowe.Bez względu na to, ile przepracował lat i jakie świadczenia już pobiera, po ukończeniu 100. urodzin automatycznie przysługuje ten dodatkowy zastrzyk gotówki. To gest uznania dla Twojego długiego i owocnego życia, a także realna pomoc na co dzień.

Od 1 marca 2024 roku ZUS znacząco podniósł wysokość świadczenia honorowego, czyli dodatkowej emerytury wypłacanej seniorom, którzy ukończyli 100 lat. To fantastyczna informacja dla tej szanowanej grupy, która z pewnością doceni ten gest uznania i wsparcia.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Obecnie świadczenie honorowe dla stulatków wynosi aż 6 246,13 zł brutto miesięcznie. To o 701,88 zł brutto więcej niż w 2023 roku! Co ważne, podwyżka dotyczy wszystkich obchodzących 100. urodziny po 1 marca 2024 roku. Oznacza to, że im więcej osób będzie dożywać sędziwego wieku, tym większą pulę środków przeznaczy ZUS na ich godne życie.

Jak otrzymać świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przez ZUS, KRUS, MSWiA lub MON. Wyjątkiem są osoby, które nie pobierają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych - w ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku w ZUS.

Dlaczego świadczenie honorowe jest ważne?

Dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci świadczenia honorowego to nie tylko forma uznania dla stulatków za ich wieloletni dorobek i wkład w rozwój społeczeństwa. To również realna pomoc dla seniorów, którzy często mierzą się z licznymi wyzwaniami dnia codziennego. Wysokie świadczenie honorowe pozwoli im na godne życie i zapewni większy komfort na starość.

Świadczenie honorowe to kolejny przykład troski rządu o polskich seniorów. Dzięki takim inicjatywom osoby starsze mogą czuć się docenione i zaopiekowane, a my wszyscy możemy czerpać inspirację z ich niezwykłej życiowej mądrości i doświadczenia.

Pamiętajmy, że nasi stulatkowie to prawdziwy skarb! Szanujmy ich, doceniajmy i otaczajmy opieką, a oni niech dalej cieszą się życiem i czerpią z niego jak najwięcej!

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające: wsparcie dla matek i ojców, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to specjalne świadczenie nieopłatowe, mające na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie podjęły pracy ze względu na wychowanie dzieci. Od 1 marca 2024 roku jego wysokość wynosi około 1800 zł brutto.

Komu przysługuje świadczenie?

Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kilku kryteriów:

Ukończenie 60 lat (w przypadku matek) lub 65 lat (w przypadku ojców)

Wychowanie lub urodzenie i wychowanie co najmniej 4 dzieci (mogą to być dzieci własne, współmałżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej z wyjątkiem zawodowej)

Brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania

Ograniczenia:

Świadczenie nie przysługuje osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej nad wszystkimi dziećmi.

Świadczenie nie przysługuje osobom, które utraciły prawo do emerytury lub renty z powodu umyślnego działania.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek w oddziale ZUS lub online na stronie www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, m.in.:

Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

Numery PESEL dzieci

Dokumenty potwierdzające urodzenie i wychowanie dzieci

Oświadczenie o dacie śmierci matki dzieci, dacie porzucenia ich przez nią lub zaprzestaniu wychowywania przez długi czas (w przypadku ojców)

Wysokość świadczenia Mama 4 plus

Wysokość świadczenia uzależniona jest od pobieranej emerytury lub renty:

Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty: świadczenie wynosi 1780,96 zł (od marca 2024 r.)

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę: świadczenie stanowi różnicę między najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury/renty

Ważne! Świadczenie podlega corocznej waloryzacji, jednak nie może być wyższe od najniższej emerytury.

Kiedy świadczenie wygasa?

Świadczenie wygasa w przypadku:

Podjęcia zatrudnienia

Uzyskania dodatkowych dochodów, które przekraczają określony próg

Uzyskania prawa do innych świadczeń

Utraty miejsca zamieszkania w Polsce

Szczegółowe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/

Pamiętaj! Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to forma wsparcia dla osób, które poświęciły wiele lat na wychowanie dzieci. Jeśli spełniasz warunki, nie wahaj się złożyć wniosku!