Droższe badania techniczne: Od 19 września 2025 r. wzrosną opłaty za badania techniczne pojazdów; np. za samochód osobowy zapłacimy 149 zł (wzrost o 51 zł).

Cel podwyżek: Zmiana ma urealnić koszty funkcjonowania stacji kontroli pojazdów po ponad 20 latach, uwzględniając wzrost cen i wynagrodzeń diagnostów.

Balans interesów: Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że nowe stawki wyważają interesy przedsiębiorców i kierowców, opierając się na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 r.

Poprawa jakości i prestiżu: Wyższe opłaty mają przyczynić się do modernizacji stacji, podniesienia jakości badań oraz zwiększenia atrakcyjności zawodu diagnosty

Nowe stawki za badania techniczne od 19 września 2025 r.

To już pewne. Długo zapowiadane i oczekiwane przez branżę diagnostyczną zmiany w cenniku badań technicznych stają się faktem. Resort infrastruktury poinformował o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia, które wprowadza nowe, wyższe stawki. Nowe, wyższe stawki opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów wejdą w życie od 19 września 2025 r. – poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury. Dla milionów polskich kierowców oznacza to konieczność przygotowania się na większy wydatek.

Dlaczego opłaty za przegląd pojazdów idą w górę?

Decyzja o podwyżce nie jest przypadkowa. Jak wskazuje resort, obecne stawki nie były zmieniane od ponad 20 lat, co w kontekście rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej stało się problemem dla właścicieli stacji kontroli pojazdów. Resort podkreśla, że wyższe stawki za przegląd są konieczne, by urealnić koszty funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, które do tej pory były jednymi z najniższych w Europie. Analiza, na której oparto zmiany, uwzględniła kluczowe czynniki, takie jak koszty wynagrodzeń diagnostów, utrzymania nieruchomości i mediów, a także bieżącej eksploatacji, legalizacji i napraw specjalistycznych urządzeń.

„Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców” — powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Dodał również, że nowe stawki oparto na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 r., co ma odzwierciedlać realia ekonomiczne.

Ile zapłacimy za badanie techniczne? Lista nowych opłat

Najważniejsza zmiana z perspektywy przeciętnego kierowcy dotyczy oczywiście samochodów osobowych. W tym przypadku opłata wzrośnie o 51 zł, z dotychczasowych 98 zł do 149 zł. Podwyżki obejmą jednak wszystkie kategorie pojazdów. Oto jak będzie wyglądał nowy cennik:

Samochód osobowy: 149 zł

Motocykl i ciągnik rolniczy: 94 zł

Motorower: 76 zł

Samochód ciężarowy i specjalny (DMC 3,5–16 t): 234 zł

Samochód ciężarowy i specjalny (DMC powyżej 16 t): 269 zł

Przyczepa ciężarowa i specjalna (do 3,5 t): 119 zł

Pojazd z instalacją gazową (LPG): badanie podstawowe (np. 149 zł dla auta osobowego) + 96 zł za badanie specjalistyczne, co łącznie da kwotę 245 zł.

Branża czekała na zmiany. Co podwyżka oznacza dla stacji kontroli?

Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów od lat apelowali o urealnienie stawek. Zdaniem przedstawicieli branży, zamrożone ceny uniemożliwiały inwestycje i zagrażały rentowności biznesu. Prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Jolanta Źródłowska, oceniła, że urealnienie opłat poprawi jakość badań i stanie się szansą na modernizację oraz zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Wskazała również na inny, kluczowy problem.

Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie - mówiła. Wyższe przychody stacji mają przełożyć się na atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia, co w perspektywie długoterminowej zapewni odpowiednią liczbę wykwalifikowanych specjalistów na rynku.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.