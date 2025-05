Masz 65 lat? Sprawdź, jakie dodatki do emerytury Ci przysługują!

2 maja – sklepy otwarte

2 maja nie jest w kalendarzu zaznaczony na czerwono. Zatem standardowo nie jest to dzień wolny od pracy. Choć w tym roku, wielu pracowników 2 maja wolne, bo 3 maja wypada w sobotę, to w tej grupie nie ma pracowników handlu wielkopowierzchniowego. W piątek, 2 maja 2025 roku, większość sklepów, w tym supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe, dyskonty będzie funkcjonować w standardowych godzinach. To doskonała wiadomość dla tych, którzy potrzebują zrobić zakupy przed lub w trakcie majówkowego wypoczynku.

Godziny otwarcia – sprawdź przed wyjściem!

Chociaż większość sklepów będzie otwarta, warto pamiętać, że godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą jednak nieco się różnić. Najlepiej sprawdzić informacje na stronach internetowych konkretnych sklepów, w aplikacjach mobilnych lub bezpośrednio w placówkach, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Szczególnie warto to zrobić w przypadku mniejszych sklepów osiedlowych, które w piątek 2 maja mogą mieć skrócone godziny otwarcia.

Długi weekend – idealny czas na zakupy i promocje

Wykorzystaj 2 maja na zrobienie zakupów, jeśli planujesz grilla z przyjaciółmi, rodzinny wyjazd za miasto lub po prostu chcesz spędzić wolny czas w domu, ciesząc się ulubionymi przekąskami i napojami. Wiele sklepów z okazji długiego weekendu oferuje specjalne promocje i rabaty na artykuły spożywcze, napoje, sprzęt grillowy, odzież i obuwie. Warto śledzić gazetki promocyjne i strony internetowe sklepów, aby znaleźć najlepsze okazje.

Warto podkreślić, że w kolejnych dniach, czyli w sobotę 3 maja i niedzielę 4 maja, sklepy będą zamknięte!

