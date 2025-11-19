MON planuje powołać do 200 tys. rezerwistów i 40 tys. terytorialsów na ćwiczenia wojskowe w 2026 roku, co wiąże się z kosztami do 6 mld zł.

Rozporządzenie MON określa maksymalne limity powołań dla różnych kategorii służby, w tym zawodowej, dobrowolnej zasadniczej i terytorialnej.

W porównaniu do planów na 2025 rok, liczba powołań na 2026 rok jest nieco mniejsza, co może wynikać z urealnienia limitów przez MON.

Szczegółowe kategorie powołań obejmują m.in. 13 500 osób do służby zawodowej i 39 000 do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Ile będą kosztować ćwiczenia wojskowe w 2026 roku?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, do którego dotarł dziennik Fakt, Ministerstwo Obrony Narodowej określiło nie tylko skalę planowanych wezwań, ale również ich szacunkowe koszty. Całkowity budżet przewidziany na ten cel może wynieść ponad 6 mld zł. Kwota ta obejmuje szeroki zakres wydatków, w tym uposażenia dla żołnierzy, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, koszty utrzymania podczas szkoleń, a także rekompensaty dla pracodawców zatrudniających rezerwistów oraz świadczenia dla samych żołnierzy za utracone zarobki. Zgodnie z projektem rozporządzenia MON, na powołania do wojska i związane z nimi szkolenia w 2026 roku zaplanowano ponad 6 mld zł.

Kogo MON zamierza powołać do wojska? Mamy listę

Głównym celem nowego rozporządzenia jest ustalenie maksymalnej liczby osób, które mogą zostać wezwane do różnych form czynnej służby wojskowej. Głównym elementem planu jest powołanie na ćwiczenia wojskowe w 2026 roku do 200 000 żołnierzy rezerwy pasywnej. Jka informuje dziennik, oprócz tego, projekt przewiduje powołania w następujących kategoriach:

do zawodowej służby wojskowej – do 13 500 osób, w tym również kandydatów w trakcie kształcenia;

do aktywnej rezerwy – do 8 700 osób, które będą pełnić służbę w czasie wolnym od pracy oraz w razie potrzeby;

do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 39 000 ochotników, w tym do 4 000 osób na potrzeby kształcenia;

do terytorialnej służby wojskowej – do 40 000 żołnierzy rezerwy.

Mniej powołań niż rok wcześniej? Porównanie planów MON

Choć liczby mogą robić wrażenie, analiza planów na 2026 rok w zestawieniu z obowiązującymi limitami na rok 2025 pokazuje pewne zmiany. Według "Faktu", liczba planowanych powołań na ćwiczenia rezerwistów pozostaje na tym samym poziomie (200 tys. osób). Jednak w innych kategoriach widać wyraźne zmniejszenie limitów. W 2025 roku planowano powołać do 30 tys. osób do aktywnej rezerwy, podczas gdy na 2026 rok limit ten wynosi zaledwie 8,7 tys. Choć liczba rezerwistów pozostaje na tym samym poziomie, ogólne limity na powołania do wojska na 2026 rok są niższe w kilku kluczowych kategoriach w porównaniu z rokiem 2025. Zmniejszono również limity dla żołnierzy zawodowych (z 16 tys. do 13,5 tys.) oraz terytorialsów (z 44 tys. do 40 tys.). Może to świadczyć o urealnieniu przez resort maksymalnych progów powołań.

MON uspokaja: to tylko górny próg

Jak informuje "Fakt", przedstawiciele resortu obrony podkreślają, że podane w projekcie liczby to maksymalne, nieprzekraczalne wartości. Ich realizacja będzie zależała od faktycznych potrzeb Sił Zbrojnych oraz możliwości szkoleniowych. W uzasadnieniu do projektu czytamy: "Przedstawione w projekcie wielkości stanowią górny, nieprzekraczalny próg możliwych powołań i nie oznaczają konieczności bezwzględnej realizacji". Oznacza to, że ostateczna liczba osób, które otrzymają wezwanie, może być niższa niż wskazane w rozporządzeniu limity.

