Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest wypłacany niezależnie od dochodu.

Osoby po 75. roku życia z nadciśnieniem mogą go dostać bez żadnego orzeczenia.

Młodsi chorzy muszą wykazać się orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Nie można jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – ile wynosi i kto go wypłaca?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Jego kwota nie zmieniła się od 2019 roku. Wypłacają go Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS lub GOPS). Ważna zaleta tego świadczenia: nie obowiązuje kryterium dochodowe, więc poziom zarobków ani emerytura nie mają znaczenia przy ubieganiu się o zasiłek.

Czy samo nadciśnienie tętnicze wystarczy, by dostać 215 zł?

Nie. Samo leczenie się na nadciśnienie tętnicze nie uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie przysługuje osobom, które z powodu stanu zdrowia wymagają stałej opieki i codziennej pomocy innych osób.

Aby otrzymać zasiłek, chory z nadciśnieniem musi w większości przypadków przedstawić:

orzeczenie o niepełnosprawności, lub

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek może więc uzyskać osoba, u której nadciśnienie tętnicze jest jednym z wielu poważnych problemów zdrowotnych prowadzących do groźnych powikłań – i która przez to nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień.

Ta grupa seniorów z nadciśnieniem dostanie zasiłek bez orzeczenia

Jest jeden wyjątek od reguły o konieczności posiadania orzeczenia. Osoby po 75. roku życia mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego automatycznie – niezależnie od stanu zdrowia i niezależnie od tego, czy chorują na nadciśnienie. Senior z nadciśnieniem tętniczym, który ukończył 75 lat, nie musi więc przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów medycznych.

Jest jednak jeden warunek: senior nie może pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego. Oba świadczenia przysługują co prawda po 75. roku życia, ale nie można ich łączyć – można pobierać tylko jedno z nich. W praktyce częściej wybierany jest dodatek pielęgnacyjny, bo jego wysokość jest wyższa.

Kto w 2026 roku nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Nawet jeśli ktoś spełnia kryteria wiekowe lub zdrowotne, zasiłek pielęgnacyjny mu nie przysługuje w trzech sytuacjach:

pobiera już dodatek pielęgnacyjny – obu świadczeń nie można łączyć,

mieszka w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,

inny członek rodziny pobiera za tę osobę analogiczne świadczenie za granicą.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu nadciśnienia?

Wniosek należy złożyć w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji – chyba że wnioskodawca ma ukończone 75 lat. Zasiłek jest wypłacany co miesiąc i nie wymaga corocznego odnawiania wniosku, dopóki spełnione są warunki jego przyznania.

