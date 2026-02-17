- Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest wypłacany niezależnie od dochodu.
- Osoby po 75. roku życia z nadciśnieniem mogą go dostać bez żadnego orzeczenia.
- Młodsi chorzy muszą wykazać się orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Nie można jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego.
Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – ile wynosi i kto go wypłaca?
Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Jego kwota nie zmieniła się od 2019 roku. Wypłacają go Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS lub GOPS). Ważna zaleta tego świadczenia: nie obowiązuje kryterium dochodowe, więc poziom zarobków ani emerytura nie mają znaczenia przy ubieganiu się o zasiłek.
Czy samo nadciśnienie tętnicze wystarczy, by dostać 215 zł?
Nie. Samo leczenie się na nadciśnienie tętnicze nie uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie przysługuje osobom, które z powodu stanu zdrowia wymagają stałej opieki i codziennej pomocy innych osób.
Aby otrzymać zasiłek, chory z nadciśnieniem musi w większości przypadków przedstawić:
- orzeczenie o niepełnosprawności, lub
- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek może więc uzyskać osoba, u której nadciśnienie tętnicze jest jednym z wielu poważnych problemów zdrowotnych prowadzących do groźnych powikłań – i która przez to nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień.
Ta grupa seniorów z nadciśnieniem dostanie zasiłek bez orzeczenia
Jest jeden wyjątek od reguły o konieczności posiadania orzeczenia. Osoby po 75. roku życia mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego automatycznie – niezależnie od stanu zdrowia i niezależnie od tego, czy chorują na nadciśnienie. Senior z nadciśnieniem tętniczym, który ukończył 75 lat, nie musi więc przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów medycznych.
Jest jednak jeden warunek: senior nie może pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego. Oba świadczenia przysługują co prawda po 75. roku życia, ale nie można ich łączyć – można pobierać tylko jedno z nich. W praktyce częściej wybierany jest dodatek pielęgnacyjny, bo jego wysokość jest wyższa.
Kto w 2026 roku nie dostanie zasiłku pielęgnacyjnego?
Nawet jeśli ktoś spełnia kryteria wiekowe lub zdrowotne, zasiłek pielęgnacyjny mu nie przysługuje w trzech sytuacjach:
- pobiera już dodatek pielęgnacyjny – obu świadczeń nie można łączyć,
- mieszka w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,
- inny członek rodziny pobiera za tę osobę analogiczne świadczenie za granicą.
Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu nadciśnienia?
Wniosek należy złożyć w MOPS lub GOPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji – chyba że wnioskodawca ma ukończone 75 lat. Zasiłek jest wypłacany co miesiąc i nie wymaga corocznego odnawiania wniosku, dopóki spełnione są warunki jego przyznania.
