Flagi na owocach i warzywach: Nowe zasady znakowania żywności

Od 17 lutego 2026 roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem będą musiały być obowiązkowo oznaczane flagą kraju pochodzenia. Ma to na celu, według resortu, zapewnienie konsumentom bardziej czytelnej informacji o kraju pochodzenia produktów, zarówno w formie słownej, jak i graficznej. W ocenie ministra rolnictwa, takie rozwiązanie ma zwiększyć transparentność rynku i umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych wyborów zakupowych.

Resort rolnictwa tłumaczy, że do tej pory, w przypadku sprzedaży owoców i warzyw bez opakowań – zgodnie z unijnymi przepisami – informacja o kraju pochodzenia wymagana była tylko w formie pisemnej. Od teraz obok dotychczasowej informacji słownej, sprzedawcy będą zobowiązani do umieszczenia wizualnego symbolu flagi kraju pochodzenia. Ministerstwo podkreśla, że informacja musi znajdować się „w widocznym miejscu w pobliżu produktu, być czytelna, aby nie wprowadzać konsumenta w błąd”.

- Konsument ma prawo do pełnej i przejrzystej wiedzy o produktach, które nabywa (...) Na półkach sklepowych pojawi się dodatkowe oznaczenie graficzne – flaga państwa pochodzenia – dotyczące świeżych owoców, warzyw oraz bananów oferowanych luzem, pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży lub przygotowywanych do bezpośredniej sprzedaży – wskazał minister Stefan Krajewski, cytowany przez resort.

Transparentność czy dodatkowy koszt? Sklepy mają wątpliwości

Do nowych przepisów sceptycznie podchodzą sieci handlowe zrzeszone w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD). Ich zdaniem wprowadzenie tego obowiązku może się przyczynić do wzrostu kosztów produktów i zwiększy „ryzyko błędów w decyzjach konsumentów”.

POHiD przekonuje, że stosowane obecnie przez sieci handlowe oznaczenie „Produkt Polski” skutecznie i czytelnie wyróżnia krajowe owoce i warzywa. W ocenie organizacji flagi są natomiast wizualnie łatwe do pomylenia i dublują istniejącą informację tekstową o państwie pochodzenia.

Organizacja szacuje, że koszt wdrożenia nowych oznaczeń dla dużych sieci handlowych może sięgnąć ok. 17 mln zł.

Warto przypomnieć, że od 2019 roku podobny wymóg obowiązuje w Polsce w przypadku ziemniaków, a od 2020 roku dotyczy mięsa sprzedawanego luzem.

