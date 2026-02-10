Gdzie najtaniej kupisz pączki na Tłusty Czwartek 2026? Sprawdziliśmy Biedronkę, Lidla i inne sklepy

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2026-02-10 15:07

W najbliższy czwartek 12 lutego 2026 roku Polacy będą obchodzić Tłusty Czwartek, święto pożegnania przysmaków karnawału. Z tej okazji postanowiliśmy ułatwić Wam życie i przygotowaliśmy zestawienie cen pączków w najpopularniejszych sieciach handlowych – różnice w cenach są znaczące.

Pączki z pomarańczową skórką i lukrem, ułożone w rzędach, z widoczną puszystą teksturą ciasta. Idealnie oddają atmosferę Tłustego Czwartku, o czym więcej przeczytasz na portalu Super Biznes.

  • Najtańsze pączki kupisz już za 0,69 zł – ale tylko w dwóch sieciach
  • Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą to ponad 8 złotych
  • W Biedronce i Lidlu identyczne promocyjne ceny na podstawowe pączki
  • Kaufland oferuje największy wybór – około 170 rodzajów regionalnych pączków
  • Stokrotka kusi promocją drugi tańszy -30% na premium pączki z nadzieniem
Tłusty czwartek 2026 – kiedy przypada i dlaczego jemy pączki?

Tłusty czwartek w 2026 roku wypada 12 lutego. To ostatni czwartek przed wielkim postem w kalendarzu chrześcijańskim, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Data tego święta jest ruchoma i zależy od terminu Wielkanocy. Tradycja jedzenia pączków w tym dniu sięga XVI wieku, kiedy słodkie wypieki zastąpiły wcześniejsze wersje podawane na słono.

Ceny pączków w Biedronce – od 0,69 zł do 3,99 zł

Biedronka przygotowała „Święto Pączków” trwające do 11 lutego. Najtańsze pączki z nadzieniem kosztują 0,69 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. W tej samej promocyjnej cenie dostępne są pączki „Słodka Kraina” (0,99 zł/szt. przy zakupie 6).

Sieć oferuje również warianty premium:

  • Pączki ciasteczkowe – 3,99 zł/szt.
  • Mleczno-orzechowe – 3,99 zł/szt.
  • Czekoladowo-orzechowe – 3,99 zł/szt.
  • O smaku słonej pistacji – 3,99 zł/szt.

Wszystkie donuty objęte są promocją 4+2 gratis, gdzie dwa najtańsze produkty otrzymujemy za darmo.

Ceny pączków w Lidlu – promocja do 12 lutego

Lidl w gazetce obowiązującej od 9 do 12 lutego prezentuje pączki w cenie od 0,69 zł do 6,99 zł. Najtańszy produkt to pączek z nadzieniem wieloowocowym za 0,69 zł/szt. przy zakupie 6 sztuk (regularna cena to 1,29 zł).

W ofercie Lidla znajdziemy:

  • Pączki z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową – 2,59 zł
  • Z nadzieniem malinowym – 4,99 zł
  • Karmel-mango – 3,99 zł
  • Milky nut – 6,99 zł
  • Pistacjowe – 3,99 zł
  • Minipączki – 2,99 zł

Ceny pączków w Aldi – oferta do 14 lutego

Aldi oferuje pączki w przedziale cenowym od 2,79 zł do 7,99 zł. Najtańsze są klasyczne pączki z powidłami śliwkowymi, nadzieniem różanym, wiśniowym lub adwokatem za 2,79 zł/szt.

Najdroższe produkty w Aldi to:

  • Pączki premium z nadzieniem pistacjowym – 7,99 zł/szt.
  • Faworki – 6,99 zł
  • Pączki z mascarpone – 3,99 zł
  • Pączki w kształcie serca – 2,99 zł

Ceny pączków w Kauflandzie – najszerszy wybór

Kaufland przygotował ofertę cenową od 1,49 zł do 8,99 zł. Sieć wyróżnia się największym asortymentem – około 170 rodzajów pączków regionalnych.

Najtańsze są mini pączki za 1,49 zł/szt., a najdroższe New York Rolls za 8,99 zł/szt. Standardowe pączki w różnych smakach (czekoladowo-jogurtowe, kukułka-krówka, malina-jagoda) kosztują od 3,99 zł do 5,99 zł za sztukę.

Ceny pączków w Netto – do 3,99 zł

Netto oferuje najtańsze pączki ze wszystkich sieci. Ceny wahają się od 1,99 zł do 3,99 zł.

Oferta obejmuje:

  • Donut z nadzieniem z owoców leśnych – 1,99 zł
  • Dooti Minis z nadzieniem orzechowo-kakaowym – 1,99 zł
  • Donuty z nadzieniem truskawkowym – 2,09 zł
  • Cappuccino – 2,59 zł
  • Cookies – 2,59 zł
  • Muffiny Wawel i Wedel – 3,99 zł/szt.

Ceny pączków w Stokrotce – promocja drugi tańszy

Stokrotka stawia na jakość z atrakcyjną promocją cenową i przekonuje „Nie licz kalorii, licz pączki”. Sieć oferuje pączki wypełnione dużą ilością nadzienia, nadziewane i wykańczane ręcznie, dekorowane liofilizowanymi owocami (malina, truskawka, wiśnia).

W ofercie Stokrotki na tłusty czwartek 2026 dostępne są pączki z:

  • Nadzieniem truskawkowym – zawartość nadzienia ok. 21%
  • Nadzieniem wiśniowym – zawartość nadzienia ok. 23%
  • Włoskim kremem pistacjowym – zawartość nadzienia 31%

Główną atrakcją jest promocja drugi tańszy -30%, która naliczana jest przy kasie. To dobra opcja dla klientów szukających premium pączków z bogatym nadzieniem.

Gdzie pączki są najtańsze? Porównanie sieci

Najtańsze podstawowe pączki kupimy w Biedronce i Lidlu za 0,69 zł przy zakupie 6 sztuk. To najlepsza promocyjna cena na rynku. Dla klientów szukających pojedynczych sztuk najkorzystniejsza jest oferta Netto, gdzie ceny zaczynają się od 1,99 zł.

Największy wybór smakowy oferuje Kaufland z około 170 rodzajami pączków regionalnych, choć jednocześnie w tej sieci znajdziemy najdroższe produkty – do 8,99 zł za sztukę. Stokrotka wyróżnia się promocją ilościową (drugi tańszy -30%) oraz naciskiem na jakość z dużą zawartością nadzienia.

