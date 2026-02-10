- Najtańsze pączki kupisz już za 0,69 zł – ale tylko w dwóch sieciach
- Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą to ponad 8 złotych
- W Biedronce i Lidlu identyczne promocyjne ceny na podstawowe pączki
- Kaufland oferuje największy wybór – około 170 rodzajów regionalnych pączków
- Stokrotka kusi promocją drugi tańszy -30% na premium pączki z nadzieniem
Spis treści
- Tłusty czwartek 2026 – kiedy przypada i dlaczego jemy pączki?
- Ceny pączków w Biedronce – od 0,69 zł do 3,99 zł
- Ceny pączków w Lidlu – promocja do 12 lutego
- Ceny pączków w Aldi – oferta do 14 lutego
- Ceny pączków w Kauflandzie – najszerszy wybór
- Ceny pączków w Netto – do 3,99 zł
- Ceny pączków w Stokrotce – promocja drugi tańszy
- Gdzie pączki są najtańsze? Porównanie sieci
Tłusty czwartek 2026 – kiedy przypada i dlaczego jemy pączki?
Tłusty czwartek w 2026 roku wypada 12 lutego. To ostatni czwartek przed wielkim postem w kalendarzu chrześcijańskim, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Data tego święta jest ruchoma i zależy od terminu Wielkanocy. Tradycja jedzenia pączków w tym dniu sięga XVI wieku, kiedy słodkie wypieki zastąpiły wcześniejsze wersje podawane na słono.
Ceny pączków w Biedronce – od 0,69 zł do 3,99 zł
Biedronka przygotowała „Święto Pączków” trwające do 11 lutego. Najtańsze pączki z nadzieniem kosztują 0,69 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. W tej samej promocyjnej cenie dostępne są pączki „Słodka Kraina” (0,99 zł/szt. przy zakupie 6).
Sieć oferuje również warianty premium:
- Pączki ciasteczkowe – 3,99 zł/szt.
- Mleczno-orzechowe – 3,99 zł/szt.
- Czekoladowo-orzechowe – 3,99 zł/szt.
- O smaku słonej pistacji – 3,99 zł/szt.
Wszystkie donuty objęte są promocją 4+2 gratis, gdzie dwa najtańsze produkty otrzymujemy za darmo.
Ceny pączków w Lidlu – promocja do 12 lutego
Lidl w gazetce obowiązującej od 9 do 12 lutego prezentuje pączki w cenie od 0,69 zł do 6,99 zł. Najtańszy produkt to pączek z nadzieniem wieloowocowym za 0,69 zł/szt. przy zakupie 6 sztuk (regularna cena to 1,29 zł).
W ofercie Lidla znajdziemy:
- Pączki z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową – 2,59 zł
- Z nadzieniem malinowym – 4,99 zł
- Karmel-mango – 3,99 zł
- Milky nut – 6,99 zł
- Pistacjowe – 3,99 zł
- Minipączki – 2,99 zł
Ceny pączków w Aldi – oferta do 14 lutego
Aldi oferuje pączki w przedziale cenowym od 2,79 zł do 7,99 zł. Najtańsze są klasyczne pączki z powidłami śliwkowymi, nadzieniem różanym, wiśniowym lub adwokatem za 2,79 zł/szt.
Najdroższe produkty w Aldi to:
- Pączki premium z nadzieniem pistacjowym – 7,99 zł/szt.
- Faworki – 6,99 zł
- Pączki z mascarpone – 3,99 zł
- Pączki w kształcie serca – 2,99 zł
Polecany artykuł:
Ceny pączków w Kauflandzie – najszerszy wybór
Kaufland przygotował ofertę cenową od 1,49 zł do 8,99 zł. Sieć wyróżnia się największym asortymentem – około 170 rodzajów pączków regionalnych.
Najtańsze są mini pączki za 1,49 zł/szt., a najdroższe New York Rolls za 8,99 zł/szt. Standardowe pączki w różnych smakach (czekoladowo-jogurtowe, kukułka-krówka, malina-jagoda) kosztują od 3,99 zł do 5,99 zł za sztukę.
Ceny pączków w Netto – do 3,99 zł
Netto oferuje najtańsze pączki ze wszystkich sieci. Ceny wahają się od 1,99 zł do 3,99 zł.
Oferta obejmuje:
- Donut z nadzieniem z owoców leśnych – 1,99 zł
- Dooti Minis z nadzieniem orzechowo-kakaowym – 1,99 zł
- Donuty z nadzieniem truskawkowym – 2,09 zł
- Cappuccino – 2,59 zł
- Cookies – 2,59 zł
- Muffiny Wawel i Wedel – 3,99 zł/szt.
Ceny pączków w Stokrotce – promocja drugi tańszy
Stokrotka stawia na jakość z atrakcyjną promocją cenową i przekonuje „Nie licz kalorii, licz pączki”. Sieć oferuje pączki wypełnione dużą ilością nadzienia, nadziewane i wykańczane ręcznie, dekorowane liofilizowanymi owocami (malina, truskawka, wiśnia).
W ofercie Stokrotki na tłusty czwartek 2026 dostępne są pączki z:
- Nadzieniem truskawkowym – zawartość nadzienia ok. 21%
- Nadzieniem wiśniowym – zawartość nadzienia ok. 23%
- Włoskim kremem pistacjowym – zawartość nadzienia 31%
Główną atrakcją jest promocja drugi tańszy -30%, która naliczana jest przy kasie. To dobra opcja dla klientów szukających premium pączków z bogatym nadzieniem.
Gdzie pączki są najtańsze? Porównanie sieci
Najtańsze podstawowe pączki kupimy w Biedronce i Lidlu za 0,69 zł przy zakupie 6 sztuk. To najlepsza promocyjna cena na rynku. Dla klientów szukających pojedynczych sztuk najkorzystniejsza jest oferta Netto, gdzie ceny zaczynają się od 1,99 zł.
Największy wybór smakowy oferuje Kaufland z około 170 rodzajami pączków regionalnych, choć jednocześnie w tej sieci znajdziemy najdroższe produkty – do 8,99 zł za sztukę. Stokrotka wyróżnia się promocją ilościową (drugi tańszy -30%) oraz naciskiem na jakość z dużą zawartością nadzienia.