Ile kosztuje pączek u Magdy Gessler? Ceny w 2026 roku zwalają z nóg

Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2026-02-09 16:14

Tłusty Czwartek tuż-tuż, a wraz z nim coroczne pytanie, które elektryzuje smakoszy w całej Polsce: ile trzeba zapłacić za pączka od Magdy Gessler? Jak co roku, słodkości z cukierni "Słodki Słony" i restauracji "U Fukiera" budzą ogromne emocje. Sprawdziliśmy ceny na 2026 rok – przygotujcie portfele, bo tradycja znów stała się bardziej luksusowa.

Wejście do cukierni Słodki Słony Magdy Gessler z drewnianymi drzwiami i witryną, ozdobioną neonowym napisem i suszonymi kwiatami. Obok malowane tablice z motywami słodkości. O aktualnych cenach pączków dowiesz się z artykułu na Super Biznes.

Autor: Kamil Durajczyk Wejście do cukierni "Słodki Słony" Magdy Gessler z drewnianymi drzwiami i witryną, ozdobioną neonowym napisem i suszonymi kwiatami. Obok malowane tablice z motywami słodkości. O aktualnych cenach pączków dowiesz się z artykułu na Super Biznes.

Ceny pączków w "Słodki Słony" szybują w górę

W cukierni "Słodki Słony", którą Magda Gessler prowadzi razem z córką Larą, ceny ponownie poszły w górę. Za najbardziej klasyczne pączki z nadzieniem różanym lub malinowym trzeba w tym roku zapłacić 25 zł za sztukę. Jeśli masz ochotę na bardziej wyszukane smaki, takie jak śliwka z czekoladą czy adwokat, cena wzrasta do 26 zł za jednego pączka. W ofercie lokalu znalazły się również mini pączki sprzedawane w zestawie za 80 zł oraz faworki, za które trzeba zapłacić 130 zł za opakowanie (500 g).

Warto zauważyć, że w ciągu zaledwie pięciu lat cena najpopularniejszych pączków w "Słodki Słony" wzrosła ponad dwukrotnie, co pokazuje, że ten słodki wydatek staje się coraz bardziej luksusowy. Tak kształtowały się w poprzednich latach:

  • 2026: 25-26 zł
  • 2025: 23-24 zł
  • 2024: 22 zł
  • 2023: 18 zł
  • 2022: 15 zł
  • 2021: 11 zł

Ile zapłacimy w restauracji "U Fukiera"?

Dla tych, którzy szukają nieco tańszej alternatywy, restauracja "U Fukiera" również przygotowała swoją ofertę na Tłusty Czwartek. Pączki z konfiturą malinową lub różaną kosztują tam 21 zł za sztukę. W menu pojawił się także intrygujący smak "zupa NIC". Mimo że ceny są niższe niż w "Słodki Słony", wciąż przekraczają 20 zł za sztukę.

Skąd biorą się tak wysokie ceny pączków?

Lara Gessler już w przeszłości tłumaczyła, że wysokie ceny wynikają z jakości używanych składników i w pełni ręcznej produkcji. W mediach społecznościowych lokale podkreślają, że ciasto na pączki jest bogate w wiejskie żółtka i najlepszej jakości masło, a nadzienia przygotowywane są na miejscu. To właśnie dbałość o detale i rzemieślniczy charakter mają uzasadniać kwoty, które dla wielu osób mogą być zaskoczeniem.

Jak oferta Gessler wypada na tle rynku?

Ceny pączków u Magdy Gessler wyraźnie odstają od reszty rynku. Podczas gdy w jej lokalach za jednego pączka płaci się ponad 20 zł, w popularnych dyskontach jak Biedronka czy Lidl trwa prawdziwa wojna cenowa. Tam, dzięki licznym promocjom, ceny pączków zaczynają się nawet od kilkudziesięciu groszy za sztukę przy zakupie większej liczby. Z kolei w standardowych cukierniach i piekarniach za pączka w 2026 roku trzeba zapłacić średnio od 3,90 zł do 5,90 zł. Nawet w przypadku pączków premium, z lepszymi składnikami, ceny w rzemieślniczych cukierniach rzadko przekraczają 10-15 zł. To pokazuje, że słodkości od znanej restauratorki to produkt z najwyższej półki cenowej.

