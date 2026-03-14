W 2026 roku zaplanowano tylko 8 niedziel handlowych, z czego pierwsza była 25 stycznia.

Niestety, 15 marca 2026 roku nie będzie niedzielą handlową, co oznacza zamknięcie większości dużych sklepów i galerii handlowych.

Najbliższa niedziela handlowa po styczniu to 29 marca 2026, tuż przed Wielkanocą, a większość handlowych niedziel przypada na okresy świąteczne.

Mimo zakazu handlu, w niedziele niehandlowe otwarte mogą być m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie oraz sklepy, w których sprzedaje właściciel, jak np. Żabki.

Niedziele handlowe 2026 – czy 15 marca jest handlowa?

Obowiązujące w Polsce przepisy nadal ograniczają handel w niedziele. W praktyce oznacza to, że tylko w wybrane dni klienci mogą robić zakupy w dużych sieciach handlowych, galeriach i supermarketach.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy do tej listy należy także niedziela 15 marca 2026.

Niestety ten dzień nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że obowiązuje zakaz handlu, a większość dużych sklepów oraz galerii handlowych pozostanie zamknięta. Zakupy nie będą więc możliwe w popularnych sieciach takich jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, ani w centrach handlowych.

Kalendarz niedziel handlowych 2026. Czy w marcu jest niedziela handlowa?

Zgodnie z aktualnymi przepisami w 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych. W tych dniach otwarte będą galerie handlowe, dyskonty oraz supermarkety.

Pełna lista obejmuje następujące daty:

25 stycznia 2026

29 marca 2026

26 kwietnia 2026

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Mimo obowiązującego zakazu część punktów handlowych może działać także w niedziele niehandlowe. Dotyczy to głównie miejsc oferujących usługi codzienne lub związane z podróżą.

Otwarte mogą być m.in.: stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie i lodziarnie, sklepy z pamiątkami, punkty handlowe na dworcach i lotniskach. Prawo pozwala także na sprzedaż w sklepach, w których za ladą stoi właściciel. Dzięki temu część niewielkich, osiedlowych placówek działa również w niedziele objęte zakazem handlu.

Z tego powodu w niedziele niehandlowe często otwarte są sklepy sieci Żabka. W praktyce wiele z nich funkcjonuje przez 8–12 godzin, najczęściej w godzinach 10:00–18:00 lub 8:00–20:00.

PTNW - Miłosz Bembinow