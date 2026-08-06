Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłasza pełne wykorzystanie KPO: 240 mld zł z unijnego programu ma być największym kołem zamachowym gospodarki III RP.

Wszystkie środki już zakontraktowano, a ponad 18 mld zł zasiliło kolej, modernizując infrastrukturę i zapewniając setki nowych pociągów.

Poznaj szczegóły, jak KPO zmienia Polskę: od szpitali i żłobków po wsparcie dla firm – sprawdź, które inwestycje realnie wpłyną na Twoje życie!

Rząd podsumowuje realizację jednego z największych programów inwestycyjnych w historii Polski. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że wszystkie środki z KPO zostały zakontraktowane i będą pracować na rozwój kraju. Jak podkreśliła, choć realizacja programu rozpoczęła się z opóźnieniem, udało się zakończyć najtrudniejszy etap.

Pełczyńska-Nałęcz: "To był sukces mimo ogromnego wyzwania"

Minister funduszy i polityki regionalnej oceniła, że realizacja Krajowego Planu Odbudowy była jednym z największych przedsięwzięć obecnej koalicji.

Po 2,5 roku możemy powiedzieć, że coś, co wydawało się absolutnie misją niemożliwą, zostało zrealizowane z sukcesem – podkreśliła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji w Iławie.

Jak zaznaczyła, 100 proc. środków z KPO zostało już zainwestowanych, a obecnie trwa końcowy etap rozliczeń z Komisją Europejską. Minister dodała, że KPO było projektem skierowanym nie tylko do największych miast, ale również do mniejszych miejscowości. Według niej rozwój powinien obejmować całą Polskę, dlatego dodatkowe miliardy złotych skierowano właśnie na inwestycje lokalne.

Kolej dostała ponad 18 mld zł. Powstają nowe pociągi i linie

Jednym z największych beneficjentów programu okazała się kolej. Na inwestycje w infrastrukturę i tabor przeznaczono ponad 18 mld zł. Z tych środków finansowany jest zakup lub modernizacja około 400 pociągów, które – jak podkreśla resort – są produkowane w Polsce. Równolegle podpisano dziesiątki umów dotyczących modernizacji linii kolejowych, a setki kilometrów tras zostały już przebudowane lub są na finiszu prac. Największą inwestycją pozostaje modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz, ale efekty programu widać również w wielu regionach kraju.

Jednym z przykładów inwestycji finansowanych z KPO jest kompleksowa modernizacja stacji kolejowej w Ostródzie, która otrzymała blisko 195 mln zł dofinansowania. Przebudowano perony, tory, przejście podziemne i ponad 150-letni most kolejowy nad Drwęcą. Powstały nowe systemy sterowania ruchem, a stacja została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Duże zmiany zaszły także na linii Giżycko – Korsze. Po modernizacji i elektryfikacji pociągi pasażerskie mogą poruszać się z prędkością do 160 km/h, a podróż z Ełku do Olsztyna skróciła się nawet o 50 minut.

Nie tylko kolej. Szpitale, żłobki i firmy także skorzystały

Środki z KPO trafiły również do ochrony zdrowia, samorządów i przedsiębiorców. Finansowano modernizację szpitali, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, cyfryzację usług publicznych oraz budowę nowych żłobków. Rząd podkreśla także wsparcie dla małych i średnich firm oraz inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Według Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zakończenie wydatkowania środków nie oznacza końca programu. Jak zaznaczyła, inwestycje finansowane z KPO będą oddawane do użytku jeszcze przez kolejne lata.

KPO to największe koło zamachowe gospodarki w Trzeciej Rzeczpospolitej – oceniła minister.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]