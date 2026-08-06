Po czterech latach intensywnej współpracy, InPost Rafała Brzoskiego zakończył lukratywne partnerstwo sponsorskie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Decyzja oznacza, że logo popularnej marki zniknie z materiałów reprezentacji, a roczny kontrakt wart około 10 milionów złotych nie zostanie przedłużony.

Sprawdź, co stoi za nagłą zmianą strategii giganta e-commerce i gdzie teraz InPost skieruje swoje piłkarskie inwestycje!

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce znika z grona sponsorów reprezentacji. InPost, kierowany przez Rafała Brzoskę, zakończył współpracę z PZPN. Umowa wygasła z końcem lipca i – jak poinformował związek – nie zostanie przedłużona.

InPost kończy sponsoring PZPN

Informację o zakończeniu współpracy przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Według komunikatu decyzja ma związek z nowym kierunkiem rozwoju biznesowego InPostu.

Współpraca z InPost była dla PZPN ważnym potwierdzeniem, że federacja jest wiarygodnym i profesjonalnym partnerem dla największych oraz najbardziej wymagających marek – podkreślił sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Według branżowego serwisu SportMarketing.pl kontrakt zapewniał piłkarskiej centrali około 10 mln zł rocznie.

Logo InPost zniknie z reprezentacji

Współpraca rozpoczęła się w 2022 roku i obejmowała znacznie więcej niż samo umieszczenie logo na materiałach promocyjnych. Marka była obecna na bandach reklamowych, ściankach sponsorskich i odzieży treningowej reprezentacji Polski – zarówno mężczyzn, kobiet, jak i drużyn młodzieżowych. InPost odpowiadał również za dystrybucję biletów na mecze reprezentacji w przedsprzedaży oraz angażował się w rozwój piłki kobiecej i rozgrywek dziecięcych.

Za wspólne lata współpracy podziękował także prezes PZPN Cezary Kulesza.

Dziękujemy InPost za wszystkie wspólne chwile i zaangażowanie w rozwój polskiej piłki – przekazał.

Rafał Brzoska nie odchodzi z piłki

Zakończenie współpracy z PZPN nie oznacza jednak, że Rafał Brzoska wycofuje InPost ze sportowego sponsoringu. Już w maju spółka ogłosiła, że została sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Oznacza to zmianę strategii – zamiast reprezentacji narodowej firma chce mocniej związać się z krajowymi rozgrywkami ligowymi.

Liga się rozwija, idzie do przodu, kluby mają duże ambicje europejskie i my jako InPost chcemy być częścią tej emocjonującej historii – mówił wówczas Rafał Brzoska.

Dla kibiców oznacza to, że logo InPostu zniknie z oficjalnych kanałów i materiałów PZPN, ale marka nadal pozostanie widoczna w polskiej piłce – tyle że już na poziomie ligowym.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]