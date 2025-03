275 tys. zł za urodzenia dziecka! Firmy chcą wypłacać becikowe pracownikom

70 tys. USD za narodziny dziecka sposobem na kryzys demograficzny

"Puls Biznesu" podaje, że Korea Południowa odnotowała pierwszy od dziewięciu lat wzrost współczynnika dzietności: z rekordowo niskiego poziomu 0,72 w 2023 r. wskaźnik podniósł się do 0,75 w 2024. Za tym sukcesem, choć wciąż skromnym, stoi nie tylko zaangażowanie państwa, ale również rosnąca aktywność sektora prywatnego, który dostrzega, że kryzys demograficzny zagraża także przyszłości biznesu.

Autor tekstu zauważa, że koreańscy przedsiębiorcy zdali sobie sprawę, iż szybka depopulacja w dłuższym terminie zagraża ich działalności. Mniej ludności to mniej potencjalnych konsumentów, trudności w pozyskaniu pracowników i ogólnie słabsze perspektywy rozwojowe. Dlatego tamtejsze koncerny coraz częściej aktywnie włączają się w programy pronatalistyczne. "Przykładem jest Booyoung działający w branży budowalnej i w nieruchomościach, który zaoferował swoim pracownikom jednorazowy bonus w wysokości 100 mln wonów (ok. 70 tys. USD) za narodziny dziecka" - czytamy.

Zmiana po części jest stymulowana przez rząd w Seulu, który "ogłosił demograficzny stan wyjątkowy i od lat próbuje przełamać negatywne trendy". Wprowadzono szereg zachęt podatkowych dla firm wspierających rodzicielstwo swoich pracowników, w tym zwolnienie z podatku od bonusów wypłacanych z okazji narodzin dziecka.

Czy Polska bierze przykład z Korei w kwestii narodzin dzieci?

W Polsce duzi przedsiębiorcy najczęściej sięgają po elastyczne godziny pracy, wprowadzają w większym zakresie możliwość pracy zdalnej dla rodziców, czy inwestują w przyzakładowe żłobki. Coraz więcej firm decyduje się również na wprowadzenie dodatkowych urlopów dla rodziców lub wyrównanie zasiłku w okresie przerwy związanej z urodzeniem dziecka do 100 proc. wynagrodzenia. Choć nadal główna odpowiedzialność za politykę prorodzinną spoczywa na państwie, to duzi przedsiębiorcy próbują działać, bo jest to również w ich interesie - pisze "PB".

Współczynnik dzietności w Polsce (1,26 w 2022 r.) jest wyższy niż w Korei jednak obie wielkości są na bardzo niskim poziomie.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie