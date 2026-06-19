Lidl wprowadza do wszystkich swoich sklepów specjalne torby MIX owoce-warzywa, aby ograniczyć marnowanie żywności.

Każda torba kosztuje 8 zł i zawiera od 2 do 3 kg pełnowartościowych owoców i warzyw.

Pakiety zawierają produkty wciąż nadające się do spożycia, często z uszkodzonych opakowań zbiorczych, które zachowują świeżość i wartości odżywcze.

Kupując torby MIX, klienci oszczędzają, a jednocześnie wspierają planetę, ratując żywność przed zmarnowaniem.

Torby MIX owoce-warzywa we wszystkich sklepach Lidla

Lidl rozszerza działania związane z ograniczaniem strat żywności. Sieć zdecydowała o wprowadzeniu do całej swojej sieci sprzedaży specjalnych toreb MIX owoce-warzywa, które mają pomóc zagospodarować produkty wciąż nadające się do spożycia, choć z różnych powodów nie trafiają już do standardowej sprzedaży. Do pakietów trafiają przede wszystkim pojedyncze sztuki owoców i warzyw pochodzące z uszkodzonych opakowań zbiorczych. Mimo że nie mogą być sprzedawane w oryginalnych zestawach, zachowują świeżość, smak oraz wartości odżywcze.

Akcja „Kupuję, nie marnuję” i niższe ceny dla klientów

Każda torba dostępna jest w stałej cenie 8 zł. W jej wnętrzu znajduje się od 2 kg do 3 kg owoców i warzyw. Zawartość jest różnorodna i zależy od produktów dostępnych danego dnia w sklepie.

To rozwiązanie pozwala ograniczać marnowanie żywności, a jednocześnie daje klientom możliwość zakupu pełnowartościowych produktów w atrakcyjnej cenie. Wśród artykułów mogą znaleźć się m.in. pojedyncze warzywa lub owoce pochodzące z wielopaków, które nie mogą już być oferowane w pierwotnej formie.

– W Lidl Polska wierzymy, że odpowiedzialność za planetę zaczyna się od codziennych decyzji przy sklepowej półce. Torby MIX OW to nasza bezpośrednia odpowiedź na problem marnowania żywności. Poprzez ten projekt nie tylko ratujemy owoce i warzywa, ale również edukujemy konsumentów, że nieidealne z wyglądu warzywo czy owoc smakuje tak samo dobrze. To modelowy przykład strategii, dzięki której każdy zyskuje: zarówno planeta, jak i domowy budżet naszych klientów, a my jako sieć skutecznie redukujemy straty. Mamy również nadzieję, że oferta torby pełnej owoców i warzyw za kilka złotych przekona klientów do spożywania większej ilości tych produktów – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

Gdzie kupić torby MIX owoce-warzywa?

Pakiety przygotowywane są na bieżąco przez pracowników sklepów, którzy sprawdzają jakość produktów i kompletują zestawy. Następnie torby trafiają na specjalnie oznaczone regały akcji „Kupuję, nie marnuję”. Najczęściej można je znaleźć w części sklepu zlokalizowanej pomiędzy Piekarnią a Ryneczkiem Lidla. Każda torba posiada informację o dacie przygotowania. Ostateczna waga zestawu jest dodatkowo potwierdzana przy kasie przez pracownika sklepu, co zapewnia klientom pełną przejrzystość zakupu.

Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]