i Autor: Canva Pro

Wyprawka szkolna

300 plus nie wystarcza na wyprawkę szkolną? Część wyda pieniądze z 500 plus

Jak wynika z badania "Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” 79 proc. rodziców chce pokryć koszty wyprawki szkolnej z bieżących dochodów. Ponad połowa z nich wyda na to środki z programu 300 plus, a 43 proc. sięgnie po wsparcie z 500 plus.