Początek roku szkolnego to moment, w którym domowe budżety zostają wystawione na ciężką próbę. Nowe podręczniki, buty na zmianę i przybory do pisania kosztują coraz więcej, a wsparcie w postaci powszechnego 300 plus nie zawsze wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb. Okazuje się jednak, że część rodziców może liczyć na jeszcze jeden zastrzyk gotówki, o którym rzadziej mówi się w mediach.

Nie tylko Dobry Start. Kto może otrzymać dodatkowe 100 zł na wyprawkę?

Wiele osób myśli, że program Dobry Start zamyka listę finansowej pomocy na jesienną wyprawkę. Nic bardziej mylnego. Istnieje bowiem specjalny dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100 zł. Nie jest to jednak świadczenie dla każdego. W przeciwieństwie do popularnych programów socjalnych, te pieniądze są ściśle powiązane z prawem do zasiłku rodzinnego.

Oznacza to, że aby otrzymać dodatkową stówkę, twoja rodzina musi najpierw spełnić określone wymogi ustawowe dotyczące dochodów. Jest to wsparcie celowane bezpośrednio w te gospodarstwa domowe, które znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Warto o tym pamiętać, bo 100 zł wypłacane jest raz w roku na każde dziecko objęte zasiłkiem rodzinnym, co przy kilku pociechach daje już realną sumę ułatwiającą skompletowanie przyborów.

Kryterium dochodowe w 2026 roku. Ile wynosi limit?

Najważniejszą barierą, którą trzeba pokonać, by otrzymać te pieniądze, są progi dochodowe. W 2026 roku kryteria pozostają restrykcyjne. Podstawowy limit wynosi 674 zł netto na jedną osobę w rodzinie. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli wychowujesz dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością – wtedy próg dochodowy zostaje podniesiony do kwoty 764 zł netto na osobę.

Jeśli twoje dochody nieznacznie przekraczają te kwoty, nie musisz od razu rezygnować z ubiegania się o pomoc. W systemie świadczeń rodzinnych działa zasada „złotówka za złotówkę”. Pozwala ona na wypłatę zasiłku i dodatków nawet po przekroczeniu progu, jednak ich wysokość zostaje odpowiednio pomniejszona o kwotę nadwyżki. To rozwiązanie, które chroni rodziców przed nagłą utratą całego wsparcia przez niewielką podwyżkę pensji lub zmianę sytuacji finansowej.

Pieniądze także dla dzieci w zerówkach

Jednym z najczęstszych pytań rodziców jest to, czy dodatkowe pieniądze przysługują już na etapie przedszkola. Tutaj pojawia się bardzo istotna różnica między dodatkiem 100 zł a programem 300 plus. O ile Dobry Start co do zasady nie obejmuje dzieci uczęszczających do „zerówki” w przedszkolu, o tyle dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jak najbardziej się im należy.

Pieniądze można otrzymać na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, niezależnie od tego, czy odbywa się ono w szkole, czy w oddziale przedszkolnym. Dla wielu rodziców 6-latków to jedyna szansa, by odciążyć portfel w momencie, gdy ich pociecha zaczyna edukacyjną przygodę. Wsparcie przysługuje również na starsze dzieci, aż do ukończenia przez nie nauki w szkole ponadpodstawowej, o ile nie przekroczyły limitu wieku uprawniającego do zasiłku.

Do kiedy złożyć wniosek, żeby nie stracić 100 zł?

Wypłata dodatku nie następuje automatycznie – wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Formalności najlepiej załatwić przy okazji wnioskowania o sam zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy. Jeśli jednak o tym zapomnisz, masz czas do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczął się rok szkolny. Ostatecznym terminem dla większości osób będzie więc 31 października 2026 roku.

Przekroczenie tej daty sprawi, że prawo do dodatkowych 100 zł w danym roku bezpowrotnie przepadnie. Dokumenty możesz złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej (MOPS lub GOPS) właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Obecnie najwygodniejszą drogą jest wysłanie wniosku przez internet, korzystając z portalu Emp@tia, co pozwala uniknąć kolejek i załatwić sprawę sprawnie, nie tracąc czasu na dojazdy.