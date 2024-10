300 zł dodatku z ZUS bez względu na wiek. Trzeba spełnić jeden z dwóch warunków

To koniec! Nie ma zgody na kredyt 0 proc. Tusk przyzna się do porażki?

Dodatek pielęgnacyjny - dla kogo?

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które z powodu swojego ciężkiego stanu zdrowia wymagają stałej opieki.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

* osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS),

* osobom, które ukończyły 75 lat – dodatek otrzymują z urzędu (ZUS sam przyzna dodatek, nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia).

Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny?

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS (komisja lekarska ZUS) w orzeczeniu stwierdzi, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Do ZUS należy złożyć:

* wniosek o dodatek pielęgnacyjny,

* zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.

Wniosek można złożyć: osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu), za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ZUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Komu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom pobierającym tylko rentę socjalną (czyli bez zbiegu z rentą rodzinną).

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Od 1 marca 2024 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku podwyższany o wskaźnik waloryzacji.

