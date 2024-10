Nowa żona Solorza przejmuje stołki! Tobias Solorz i Piotr Żak znikają z władz spółek

Zygmunt Solorz konsekwentnie realizuje swój plan. Dzieci tracą kolejne stanowiska w spółkach

Aktualnie Justyna Kulka żona Zygmuna Solorza ma 67 proc. udziałów w spółce Port Praski. "W sumie w związku z inwestycjami w Porcie Praskim powstało 13 spółek. Synowie Solorza i Jarosław Grzesiak wciąż zasiadają w radach nadzorczych ośmiu z nich. Prawdopodobnie jest jednak tylko kwestią czasu, aby się to zmieniło" - informuje portal wirtualnemedia.pl.

Jak czytamy w portalu 8 października, podczas walnego zgromadzenia Cyfrowego Polsatu, Tobias Solorz został odwołany z rady nadzorczej spółki. Tobias Solorz i Piotr Żak zostali też odwołani z rad nadzorczych Netii i Polkomtela. Dzień wcześniej synowie Zygmunta Solorza zostali odwołani z rady nadzorczej spółki ZE PAK.

Dużo kontrowersji wywołało walne w Telewizji Polsat gdzie prezesem jest Piotr Żak. Jak podaje dzisiaj dziennik Puls Biznesu "zgromadzenie wspólników spółki z grupy Zygmunta Solorza dokonało zmian w radzie nadzorczej i umowie spółki, ograniczając władzę prezesa Piotra Żaka, syna miliardera". Według dziennika, nie ma jednak pewności, czy zostały skutecznie przeprowadzone.

"Z nieoficjalnych informacji "PB" wynika, że stawił się tylko jeden wspólnik, czyli Cyfrowy Polsat. Nie było pełnomocnika TiVi Foundation, która ma 10 udziałów. Przewodniczącym zgromadzenia był Jerzy Modrzejewski, mecenas od lat związany z grupą, który w ostatnich tygodniach prowadził również walne m.in. w ZE PAK i Cyfrowym Polsacie" - informuje Puls Biznesu.

Zamieszanie w spółkach Solorza zaczęło się we wrześniu br. Jak pisała "Gazeta Wyborcza", we wrześniu dzieci Zygmunta Solorza mieli wysłać maila do kadry menadżerskiej spółek, że władzę mogą przejmować osoby do tego nieuprawnione i aby nie podpisywali dokumentów, których legalności nie są pewni. "GW" pisała, że dzieci Solorza są w ostrym konflikcie z Justyną Kulką, żoną ich ojca.

Później zaś Zygmunt Solorz odwołał swoje dzieci z władz swoich spółek. Wraz z nimi odwołany został Jarosław Grzesiak, uznany prawnik, który był osobistym doradcą w obszarze nadzoru właścicielskiego, uznawany za bliskiego współpracownika Solorza-Żaka.