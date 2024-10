Podwójne wypłaty dla emerytów z ZUS! Ekstra 1900 zł w listopadzie

Dla kogo babciowe?

W październiku 2024 roku wszedł w Polsce program "Aktywny Rodzic". W ramach tego programu rodzice mogą otrzymać pieniądze od państwa na opłatę żłobka lub części wynagrodzenia dla opiekuna dziecka. Do wzięcia jest 1500 zł lub 1900 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością). Środki na opiekuna dziecka, który będzie z nim w domu, nazwane są powszechnie "babciowym". Nazwa wzięła się z tego, że z założenia to babcie zostają z wnukami, kiedy rodzice wracają do regularnej pracy zawodowej. Zwykle babcie opiekę sprawowały za darmo, gdyż wciąż rzadkością jest podpisywanie profesjonalnej umowy z babcią opiekującą się wnukiem. Zmienia to wprowadzone właśnie "babciowe". Kto i na jakich zasadach dostaje "babciowe"?

Jak wygląda wypłata "babciowego"

Rodzice powracający do pracy składają wniosek w formie elektronicznej o świadczenie z programu "Aktywny Rodzic", wybierając "Aktywni rodzice w pracy". We wniosku wskazują, że dane dziecko będzie pod opieką danej osoby. Podstawą jest umowa uaktywniająca zawarta pomiędzy rodzicami a nianią dziecka (może to być babcia, ciocia, obca osoba). Pieniądze w kwocie 1500 zł lub 1900 zł trafią do rodziców dziecka i to oni wypłacą je opiekunowi pociechy. Od tej puli będą odprowadzane składki. Składki emerytalne w tym programie wynoszą 420 zł miesięcznie, co daje następujące korzyści: po dwóch latach opieki zgromadzony kapitał może wynieść ponad 35 tys. zł; po przeliczeniu emerytury, świadczenie seniora może wzrosnąć nawet o 500 zł miesięcznie. Trzeba pamiętać o tym, że rodzic, który zawarł umowę uaktywniającą z babcią/ciocią/obcą osobą, powinien najpierw siebie zgłosić jako płatnika składek, a następnie w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy, zgłosić nianię do ZUS. Procedury są tu uproszczone. Co ważne, jeśli zatrudniający nianię rodzic straci nagle pracę, to budżet państwa opłaci składki niani jeszcze przez trzy miesiące.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.