Osoby walczące za ojczyznę mogą w wieku emerytalnym liczyć na specjalne przywileje. Jednym z nich jest możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę – kobiety mogą to zrobić już w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat. Dodatkowo przysługuje im tzw. dodatek kombatancki, wynoszący od 1 marca 2024 r kwotę 330,07 zł, który zostaje doliczony do emerytury po złożeniu odpowiedniego wniosku do ZUS lub KRUS.

Polskie prawo jasno określa, kim jest kombatant. Zgodnie z ustawą z 24 stycznia 1991 roku, jest to osoba, która czynnie uczestniczyła w wojnie lub powstaniu, będąc członkiem formacji wojskowej lub organizacji zbrojnej walczącej o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Kombatantem uznaje się również ofiarę represji, które miały miejsce zarówno podczas wojny, jak i w okresie powojennym.

Kombatanci w Polsce, na mocy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mają prawo do pobierania renty lub emerytury kombatanckiej. Osoby uznane za kombatantów, pobierające świadczenia emerytalne bądź rentowe mogą liczyć na wyższy dodatek kombatancki po waloryzacji od 1 marca 2024 roku.

Jednym z ważnych dodatków do emerytury jest dodatek kombatancki przysługuje osobom, które:

Posiadają status kombatanta lub osoby represjonowanej

Jednocześnie pobierają emeryturę lub rentę

Otrzymują uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne

Co istotne, dodatek kombatancki jest świadczeniem niezależnym od innych otrzymywanych świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że jego przyznanie nie wpływa na wysokość emerytury czy renty.

Wysokość dodatku w 2024 roku

Od 1 marca 2024 roku wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. Aktualną wysokość dodatku ogłasza Prezes ZUS w formie komunikatu publikowanego w Monitorze Polskim.

Aby uzyskać dodatek, należy spełnić następujące kroki:

Przygotować wymagane dokumenty:

Złożyć dokumenty w jeden z dostępnych sposobów:

Osobiście w dowolnej placówce ZUS lub KRUS

Przez pełnomocnika

Za pośrednictwem poczty

Poprzez polski urząd konsularny (dla osób przebywających za granicą)

Ważne informacje dodatkowe

Można otrzymywać tylko jeden dodatek kombatancki, nawet jeśli pobiera się kilka świadczeń emerytalno-rentowych. Osoby uprawnione jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku z tytułu tajnego nauczania mogą wybrać świadczenie korzystniejsze. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Formularze wniosków są dostępne na stronie www.zus.pl oraz w punktach informacyjnych ZUS

Procedura przyznawania dodatku

Po złożeniu wniosku:

Organ rentowy rozpatruje dokumentację w ciągu 30 dni od skompletowania wszystkich niezbędnych informacji Wydawana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku W przypadku decyzji odmownej przysługuje prawo do odwołania w terminie miesiąca od doręczenia decyzji Odwołanie składa się do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych) za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję Postępowanie odwoławcze jest zwolnione z opłat

Podstawa prawna dodatku

Zasady przyznawania dodatku kombatanckiego regulują:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Rozporządzenie z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

Dzięki corocznej waloryzacji świadczenie to zachowuje swoją realną wartość, zapewniając stałe wsparcie finansowe uprawnionym osobom.