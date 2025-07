34. Bieg Powstania Warszawskiego za nami. Warszawa w hołdzie dla Powstańców!

Wzruszenia na starcie, duma na mecie – podsumowanie wyników

– Warszawa przeżyła niezapomniany wieczór. Tysiące serc biły zgodnym rytmem, niosąc pamięć o Powstańcach Warszawskich ulicami miasta, które tak bohatersko walczyło o wolność. Bieg Powstania Warszawskiego jest czymś więcej niż tylko wydarzeniem sportowym – to wzruszenie, wdzięczność i wspólne przeżywanie historii, która wciąż żyje w sercach warszawianek i warszawiaków. Serdecznie dziękuję wszystkim biegaczkom i biegaczom oraz wspaniałym, niezastąpionym kibicom za stworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie - podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. Na metę obu dystansów dotarło 11 tysięcy zawodników! Jak co roku, bieg rozpoczął się na ulicy Bonifraterskiej, a zakończył na Konwiktorskiej — w miejscu, w którym do dziś są ślady powstańczych walk.

W biegu na 5 kilometrów najszybszym mężczyzną okazał się Krzysztof Wasiewicz, który uzyskał czas 15:20. Najszybszą kobietą na tej trasie była Sylwia Walczak. Jej wynik to 18:22. Na dystansie 10 kilometrów zwyciężył Tomasz Biskupski, uzyskując czas 31:43. Najszybszą kobietą w biegu na 10 km okazała się Joanna Konopko. Jej wynik to 35:26. Wyniki online wszystkich uczestników dostępne są na stronie z WYNIKAMI

– To wyjątkowe i poruszające przeżycie – widzieć tysiące osób, które poprzez udział w lipcowym Biegu oddają hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Atmosfera, symbolika i emocje tego wieczoru na długo pozostaną w naszej pamięci. Ten bieg to żywy wyraz szacunku i wdzięczności dla odwagi i poświęcenia Powstańców. Dla mnie to wydarzenie ma także osobisty wymiar. Moja córka Nina, jeszcze jako licealistka, była wolontariuszką w Domu Powstania Warszawskiego i z zaangażowaniem wspierała ideę pielęgnowania pamięci o bohaterstwie powstańców. Dziś gratuluję wszystkim uczestnikom biegu – Wasz wysiłek na każdym kilometrze trasy stał się pięknym świadectwem współczesnego patriotyzmu. Jestem dumny, że jako PKO Bank Polski możemy wspierać to wyjątkowe wydarzenie – mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

#BiegamDobrze mnożone razy dwa! Razem dla Powstańców

34. Biegowi Powstania Warszawskiego towarzyszy akcja charytatywna #BiegamDobrze dla Bohaterów, w której uczestnicy wspierają podopiecznych Stowarzyszenia Monopol Warszawski – Powstańców. To wyjątkowa grupa osób, które jako dzieci i młodzież przeżyły dramatyczne dni walki o wolność stolicy. Teraz możemy okazać im wsparcie! Każda złotówka przekazana przez darczyńców jest podwajana przez Fundację Biedronki – partnera społecznego biegu, aż do kwoty 30 tysięcy złotych.

W inicjatywę #BiegamDobrze dla Bohaterów włączyło się już ponad 400 osób! Zbiórka trwa do 3 sierpnia, każda złotówka ma znaczenie! Zachęcamy do zaangażowania się w akcję.

– W tym roku nie tylko pomagamy Powstańcom materialnie, lecz również wspieramy coś, co jest dla nich bardzo ważne – możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 34 Bieg Powstania Warszawskiego – widok tysięcy ludzi biegnących z myślą o Bohaterach – to chwila refleksji, ale też dumy, że potrafimy się jednoczyć, być razem w sprawach naprawdę ważnych – mówi Magda Skrocka, dyrektor 34. Biegu Powstania Warszawskiego.

Biegacze nadal oddają hołd!

Wciąż istnieje możliwość dołączenia do 34. Biegu Powstania Warszawskiego – do wirtualnej edycji. W tej formule uczestnicy mogą pobiec w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy pokonać wybrany dystans w dowolnym miejscu i czasie. Już tysiąc osób wybrało taką formę uczestnictwa, łącząc sportową aktywność z pamięcią o bohaterstwie powstańców. Ci, którzy zdecydują się na bieg wirtualny otrzymają pamiątkowe medale – takie same, jak biegacze w Warszawie. To symbol wspólnoty i pamięci, który łączy wszystkich biegaczy. Zapisy na bieg w formule online i całe wydarzenie potrwają do 3 sierpnia.

Warszawska Triada Biegowa

Tegoroczny Bieg Powstania Warszawskiego przechodzi do historii jako jedno z najbardziej poruszających wydarzeń biegowych w sezonie. Podziękowania należą się wszystkim, którzy byli jego częścią – zawodnikom, wolontariuszom, kibicom, partnerom, służbom i mieszkańcom stolicy. Warszawa była świadkiem niepowtarzalnej atmosfery, narodowej wspólnoty i pamięci. To była noc pełna emocji – tysiące serc i niezliczone wzruszenia. Dzięki biegaczom i kibicom 34. Bieg Powstania Warszawskiego był wyjątkowym wydarzeniem sportowym i patriotycznym. Wszyscy oddaliśmy hołd bohaterskim powstańcom nie tylko słowem, ale i czynem. Organizatorami 34. Biegu Powstania Warszawskiego były Aktywna Warszawa i Fundacja „Maraton Warszawski”. Sponsorem głównym biegów jest PKO Bank Polski.

