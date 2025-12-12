Analiza trendów rynkowych wskazuje, jak przejęcie PrestaShop przez polską grupę tworzy nowego europejskiego giganta e-commerce zdolnego do zdobycia przewagi konkurencyjnej nad Shopify

35 miliardów euro na stole. Polski gracz rzuca wyzwanie gigantom

Polska grupa technologiczna cyber_Folks, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ogłosiła przełomową transakcję, która zmienia układ sił na europejskim rynku e-commerce. Firma za kwotę blisko 54 milionów euro przejmuje pełną kontrolę nad globalną platformą PrestaShop. Operacja została zrealizowana przez spółkę zależną cyber_Pixel, w której cyber_Folks ma dominujący udział. To wydarzenie bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy polska firma technologiczna wchodzi do światowej czołówki, rzucając bezpośrednie wyzwanie gigantom takim jak kanadyjski Shopify. Ten strategiczny krok, wielka inwestycja, jest możliwy dzięki solidnym fundamentom finansowym grupy, która tylko w trzecim kwartale 2025 roku zanotowała 215,9 miliona złotych przychodu netto.

Aby zrozumieć skalę tego przedsięwzięcia, warto spojrzeć na liczby. Połączone siły tworzą ekosystem, przez który rocznie przepływają towary o łącznej wartości (tzw. GMV, czyli Gross Merchandise Value) bliskiej 35 miliardów euro. Lwią część tej kwoty, bo aż 22 miliardy euro, wnosi sam PrestaShop, obsługujący ponad 230 tysięcy aktywnych sklepów internetowych, głównie na rynkach francuskim, hiszpańskim, włoskim i amerykańskim. Do tego dochodzi potencjał platformy Shoper, której sprzedaż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 roku wyniosła 10,2 miliarda złotych, oraz Sylius, specjalizujący się w zaawansowanych projektach o szacunkowej wartości 7 miliardów euro. Ta konsolidacja jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój europejskiego rynku e-handlu, którego wartość w 2025 roku osiągnęła 0,68 biliona dolarów i według prognoz do 2030 roku przekroczy bilion dolarów. Cyber_Folks pozycjonuje się, by zdobyć jak największy kawałek tego rosnącego tortu.

Strategia drabiny i technologiczny balast. Plan na podbój rynku ma dwa oblicza

Sercem strategii cyber_Folks jest koncepcja, którą można nazwać „drabiną produktową”. Chodzi o stworzenie kompleksowej oferty, która rośnie razem z klientem i zaspokaja jego potrzeby na każdym etapie rozwoju. Na najniższym szczeblu znajduje się Shoper, działający w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), który oferuje gotowe i proste w obsłudze sklepy dla mikro i małych firm. Kiedy biznes rośnie i potrzebuje większej elastyczności, może przenieść się na PrestaShop, platformę typu open-source, która pozwala na niemal dowolne modyfikacje. Na szczycie drabiny stoi Sylius, rozwiązanie dla największych przedsiębiorstw, wykorzystujące nowoczesne technologie do budowy skomplikowanych systemów sprzedaży, takich jak platformy marketplace. Taka struktura pozwala grupie zatrzymać klienta w swoim ekosystemie, oferując mu płynne przejście na wyższy poziom, gdy jego potrzeby stają się bardziej zaawansowane.

Przejęcie tak dużej platformy to jednak nie tylko szansa, ale i ogromne wyzwanie. Nowy właściciel dziedziczy po poprzednikach pewien „dług technologiczny”, z którym będzie musiał się zmierzyć. W ostatnich latach użytkownicy PrestaShop zgłaszali problemy techniczne, takie jak konflikty między modułami, a także mieli obawy dotyczące wydajności i bezpieczeństwa. Brakowało również nowoczesnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które stają się standardem w branży. Cyber_Folks ma już gotowy plan naprawczy, który zakłada modernizację platformy poprzez integrację z własną infrastrukturą hostingową, wdrożenie narzędzi do automatyzacji sprzedaży jak Apilo i Sellintegro oraz rozwój rozwiązań AI. Dla tysięcy programistów tworzących moduły do PrestaShop ta transakcja niesie zarówno ryzyko zmian, jak i szansę na współpracę z właścicielem, który doskonale rozumie specyfikę rynku Europy Środkowo-Wschodniej i oferuje wsparcie w języku polskim.

