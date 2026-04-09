Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny automatycznie, bez składania wniosku

Ile wynosi świadczenie po waloryzacji w 2025 roku

Jakie dokumenty trzeba złożyć, by otrzymać pieniądze przed 75. rokiem życia

Kiedy dokładnie ZUS przeleje środki na konto

Po tegorocznej waloryzacji emerytur kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do 366,68 zł miesięcznie. To wyższe świadczenie niż w roku ubiegłym. Pieniądze trafiają na konta emerytów razem z wypłatą podstawowego świadczenia.

ZUS przeleje kolejną transzę w piątek 10 kwietnia. To jedna z regularnych dat wypłat świadczeń emerytalno-rentowych.

Przed każdą wypłatą ZUS weryfikuje dane beneficjentów. Kluczowe znaczenie ma wiek świadczeniobiorcy.

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego przysługuje w dwóch przypadkach:

ukończenie 75. roku życia – świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie,

– świadczenie jest przyznawane i wypłacane automatycznie, niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – niezależnie od wieku, po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Seniorzy po 75. urodzinach nie muszą składać żadnych dokumentów. ZUS sam dolicza dodatek do wypłacanej emerytury lub renty.

Osoby poniżej 75. roku życia, które chcą otrzymać dodatek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek do ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia. Dokument ten potwierdza niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Zaświadczenie OL-9 wypełnia lekarz prowadzący. Bez niego ZUS nie przyzna świadczenia.

Świadczenie nie przysługuje każdemu seniorowi. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa do emerytury lub renty. Osoby, które nie pobierają żadnego świadczenia emerytalno-rentowego, nie mogą ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 17 grudnia 1998 roku. Określa ona precyzyjnie, komu i na jakich warunkach ZUS może przyznać to świadczenie.

Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Terminy wypłat świadczeń emerytalno-rentowych są stałe. W kwietniu kolejna transza trafi na konta beneficjentów w piątek 10 kwietnia. Wraz z podstawową emeryturą lub rentą ZUS przeleje również 366,68 zł dodatku pielęgnacyjnego.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie muszą podejmować żadnych działań. Pieniądze zostaną przelane automatycznie.

