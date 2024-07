i Autor: materiały prasowe

Nowa analiza ClickMeeting

4-dniowego tygodnia pracy. Im starszy pracownik tym mniejsze poparcie

Wśród polskich Zetek (18-27 lat) co 3. obawia się, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy spowoduje obniżenie zarobków, wynika z badania ClickMeeting. Wśród starszych generacji obawia się tego mniej więcej ¼ respondentów. Jednak Zetki wydają się skłonne, by to zaakceptować – mimo obaw niemal 70 proc. popiera pomysł skrócenia czasu pracy. Polacy, niezależnie od wieku, woleliby pracować 4 dni w tygodniu po 8 godzin niż przez 5 dni po 6,4 godziny.