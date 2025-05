4-dniowy tydzień pracy w Polsce? Znamy opinie pracowników i firm

To już pewne! Podniosą wiek emerytalny. Zmiany dotkną miliony osób

Firmy oceniły pomysł skrócenia czasu pracy

Z badania Barometr Polskiego Rynku Pracy, przygotowany przez Personnel Service wynika, że polscy przedsiębiorcy są niemal po równo podzieleni w kwestii wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Jak wskazują autorzy raportu, rozwiązanie to popiera 43 proc. firm, podczas gdy 40 proc. jest mu przeciwnych, a 17 proc. nie ma zdania. Taki rozkład głosów świadczy o dużej ostrożności i niepewności wśród pracodawców, którzy muszą brać pod uwagę potencjalne skutki organizacyjne, prawne i ekonomiczne.

Podobny podział widać w preferencjach dotyczących konkretnego modelu organizacji czasu pracy. 41 proc. firm opowiada się za tygodniem skróconym do 32 godzin (4 dni po 8 godzin pracy), a tyle samo za zachowaniem 40 godzin, ale w 4 dniach (po 10 godzin dziennie). Eksperci Personnel Service sugerują, że pierwszy wariant lepiej wpisuje się w ideę work-life balance, a drugi pozwala zachować dotychczasowy wymiar czasu pracy bez konieczności reorganizacji wynagrodzeń.

Pracownicy o skróceniu czasu pracy

Zgoła inaczej wygląda sytuacja wśród pracowników. Aż 62 proc. ankietowanych opowiada się za wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. Przeciwnego zdania jest 23 proc., a 15 proc. nie ma wyrobionej opinii. Największe poparcie dla takiego rozwiązania widać wśród osób młodych, w wieku 18-24 lata, na początku kariery zawodowej. Co ciekawe, również wśród pracowników 55+ poparcie jest wysokie i wynosi 52 proc., co pokazuje, że potrzeba równowagi między życiem zawodowym a prywatnym dotyczy różnych grup wiekowych.

Pracownicy preferują model tygodnia skróconego do 32 godzin (4 dni po 8 godzin) – tę opcję wskazało 54 proc. z nich. 27 proc. zaakceptowałoby wydłużenie pracy do 10 godzin dziennie, co dałoby 40 godzin tygodniowo.

Obawy dotyczące skrócenia czasu pracy

Mimo entuzjazmu, Polacy dostrzegają również potencjalne zagrożenia związane z krótszym tygodniem pracy. Wśród obaw najczęściej wymieniano:

Obniżenie wynagrodzeń w przyszłości ( 42 proc. )

) Wzrost intensywności pracy ( 38 proc. )

) Problemy organizacyjne ( 28 proc. )

) Większy stres związany z koniecznością realizacji tych samych zadań w krótszym czasie (18 proc.)

Jednak aż 23 proc. respondentów nie ma żadnych obaw wobec takiej zmiany.

Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service, podkreśla, że firmy nie są jeszcze zgodne co do tego, czy skrócenie tygodnia pracy to dobry krok. Z jednej strony, pojawiają się argumenty o potencjalnym wzroście efektywności, zadowolenia pracowników i ich lojalności. Z drugiej, obawy dotyczą organizacji procesów, przeciążenia zespołów i spadku wydajności.

Inglot dodaje, że w wielu przypadkach nie chodzi o ograniczenie działalności firmy do czterech dni, ale o zmianowy model pracy, który pozwoliłby organizacjom funkcjonować przez cały tydzień, zapewniając pracownikom dodatkowy dzień wolnego. Kluczowe będzie odpowiednie dostosowanie struktury organizacyjnej i prowadzenie pilotaży przed szerszą implementacją.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce zostało przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. W przypadku pracowników badanie objęło osoby od 18. roku życia pracujące na dowolny rodzaj umowy lub prowadzące działalność gospodarczą. Badanie zrealizowano w dniach 20-27 stycznia br. wśród 1100 osób. Próba pracodawców wyniosła 329 firm (ok. 100 małych, 100 średnich i 100 dużych). Badanie przeprowadzono między 20 a 28 stycznia br.

