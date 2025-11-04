Kotły na biomasę stanowiły w 2024 roku prawie 50 proc. wniosków w programie "Czyste powietrze" , podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 17,8 proc.

Z ulgi termomodernizacyjnej w 2024 roku skorzystało 312 tys. podatników, którzy odliczyli łącznie 5,5 mld zł – to prawie połowa mniej niż w rekordowym 2021 roku.

Kotły na biomasę wyprzedzają pompy ciepła w programie "Czyste powietrze"

Dane z programu "Czyste powietrze" pokazują spektakularny wzrost popularności kotłów na biomasę. Blisko połowa wszystkich wniosków o dofinansowanie w 2024 roku dotyczyła właśnie tego rozwiązania grzewczego. To ogromny skok w porównaniu z 2023 rokiem, gdy kotły na biomasę stanowiły zaledwie 17,8 proc. wniosków.

Równocześnie pompy ciepła, które jeszcze rok temu cieszyły się największym zainteresowaniem, straciły pozycję lidera. Ich udział w złożonych wnioskach spadł z ponad 53 proc. do 27 proc. Taka zmiana preferencji utrzymuje się mimo wprowadzenia nowych zasad naboru i dodatkowych wymogów.

Program Czyste powietrze po przerwie - nowe zasady dofinansowania

Program "Czyste powietrze" funkcjonuje od 2018 roku. W tym czasie Polacy złożyli wnioski na łączną kwotę 38,8 mld zł, a wypłaty przekroczyły 16,7 mld zł. W listopadzie 2024 roku nabór wniosków został wstrzymany po ujawnieniu nadużyć w programie. Dopłaty powróciły 31 marca po wprowadzeniu korekt.

Wśród najważniejszych zmian znalazł się obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego. Mimo to zainteresowanie programem pozostaje na wysokim poziomie, co potwierdzają bieżące statystyki wyboru źródeł ciepła przez beneficjentów.

Ulga termomodernizacyjna traci na popularności

Cytowany przez Money.pl ekspert Marek Wielgo z GetHome.pl zwraca uwagę na spadek wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej. W 2024 roku z tego rozwiązania skorzystało 312 tys. podatników, odliczając łącznie 5,5 mld zł. To znaczący spadek w porównaniu z rekordowym 2021 rokiem, gdy 595 tys. podatników rozliczyło aż 10,4 mld zł.

Ekspert wyjaśnia, że liczba przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest mniejsza niż suma odliczeń. Ustawa podatkowa pozwala realizować inwestycję nawet przez trzy lata. Jeśli kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie, podatnik może dokonywać odliczeń w kolejnych latach, maksymalnie przez 6 lat.

Co się zmieniło w dofinansowaniu od 2025 roku

Od początku 2025 roku zarówno program "Czyste powietrze", jak i ulga termomodernizacyjna nie obejmują już zakupu oraz montażu kotłów gazowych i olejowych. To istotna zmiana dla osób planujących wymianę źródła ciepła.

W katalogu kosztów premiowanych pojawiły się natomiast magazyny energii. Warunkiem rozliczenia ulgi jest posiadanie faktury VAT, a wydatki można pokryć zarówno z własnych środków, jak i z kredytu.

Polacy mogą łączyć dofinansowanie z programu "Czyste powietrze" z ulgą termomodernizacyjną. Obowiązuje jednak ważna zasada - nie można dublować korzyści. Odliczać wolno wyłącznie te pozycje, które znajdują się w załączniku do rozporządzenia ministra rozwoju i inwestycji.

Kocioł na biomasę - kiedy się opłaca?

