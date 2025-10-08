Szef KAS zmienia z urzędu korzystne interpretacje dotyczące klimatyzacji z funkcją grzania i wbudowaną pompą ciepła

Podatnicy mogą być zobowiązani do zwrotu ulgi termomodernizacyjnej w wysokości nawet 16 960 zł

Od 1 stycznia 2025 roku klimatyzatory z pompą ciepła oficjalnie wyłączone z ulgi termomodernizacyjnej

Zakres ochrony podatnika zależy od momentu doręczenia interpretacji indywidualnej i zastosowania ulgi

Ulga termomodernizacyjna – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna, regulowana art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jedna z najpopularniejszych ulg w zeznaniu PIT. Przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Termomodernizacja obejmuje ulepszenia zmniejszające zużycie energii na ogrzewanie i podgrzewanie wody, redukcję strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych, wykonanie przyłącza do scentralizowanego źródła ciepła oraz wymianę źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach będących własnością podatnika. W przypadku małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo, każdy może odliczyć do 53 000 zł, co łącznie daje możliwość odliczenia 106 000 zł, a tym samym wspólną oszczędność 33 920 zł (czyli po 16 960 zł na osobę przy II progu podatkowym)

Pompa ciepła a ulga termomodernizacyjna – ile można zaoszczędzić?

Wysokość oszczędności z tytułu ulgi termomodernizacyjnej zależy od poniesionych wydatków oraz formy rozliczenia podatku. Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej mogą zaoszczędzić:

6 360 zł przy I progu podatkowym (12 proc.) i maksymalnym odliczeniu 53 000 zł

(12 proc.) i maksymalnym odliczeniu 53 000 zł 16 960 zł przy II progu podatkowym (32 proc.) i maksymalnym odliczeniu 53 000 zł

To właśnie ta ostatnia kwota stanowi maksymalną wartość, którą fiskus może obecnie żądać od podatników do zwrotu.

Klimatyzacja z funkcją grzania wyłączona z ulgi od stycznia 2025

Minister Inwestycji i Rozwoju od 1 stycznia 2025 roku doprecyzował wykaz materiałów i urządzeń objętych ulgą termomodernizacyjną. Zmieniono zapis dotyczący pompy ciepła z "pompa ciepła wraz z osprzętem" na "pompa ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej".

W praktyce oznacza to jednoznaczne wyłączenie klimatyzatorów z funkcją grzania (w tym z wbudowaną pompą ciepła powietrze-powietrze) z możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ministerstwo Finansów potwierdziło to stanowisko w oficjalnych wyjaśnieniach opublikowanych na swojej stronie internetowej.

Fiskus zmienia interpretacje i żąda zwrotu pieniędzy

Szef Krajowej Administracji Skarbowej aktualnie zmienia z urzędu interpretacje indywidualne wydane w 2021 roku przez dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej. Wcześniejsze interpretacje były korzystne dla podatników i potwierdzały możliwość odliczenia wydatków na klimatyzatory z funkcją grzania.

W swoich decyzjach z września 2025 roku Szef KAS stanowczo stwierdza, że wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Co więcej, urząd twierdzi, że nawet przed doprecyzowaniem przepisów (czyli przed 1 stycznia 2025 roku) takie wydatki nie kwalifikowały się do ulgi.

Decyzje Szefa KAS dotyczą między innymi pism o numerach:

DOP3.8222.117.2025.CNRU z 5 września 2025 r.

DOP3.8222.129.2025.EILK z 4 września 2025 r.

DOP3.8222.126.2025.EILK z 4 września 2025 r.

DOP3.8222.134.2025.EILK z 8 września 2025 r.

Kto musi zwrócić ulgę termomodernizacyjną za pompę ciepła?

Kluczowe znaczenie ma moment doręczenia interpretacji indywidualnej w stosunku do momentu skorzystania z ulgi. Zgodnie z art. 14k Ordynacji podatkowej zakres ochrony podatnika różni się w zależności od tego, kiedy zastosował on ulgę:

Interpretacja otrzymana PRZED zastosowaniem ulgi - pełna ochrona obejmująca:

zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku

zwolnienie z odsetek od zaległości podatkowych

ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową

Interpretacja otrzymana PO zastosowaniu ulgi - ograniczona ochrona obejmująca tylko:

zwolnienie z odsetek od zaległości podatkowych

ochronę przed odpowiedzialnością karną skarbową

BRAK zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku

Przykład: kiedy trzeba zwrócić pieniądze fiskusowi?

Jeśli w 2021 roku podatnik odliczył w PIT wydatki na klimatyzację z pompą ciepła, a interpretację indywidualną potwierdzającą prawidłowość tego rozliczenia otrzymał dopiero po złożeniu zeznania podatkowego, obecnie będzie musiał zwrócić kwotę ulgi. W najgorszym przypadku może to być nawet 16 960 zł.

Interpretacja chroni go jedynie przed odsetkami i odpowiedzialnością karno-skarbową, ale nie zwalnia z obowiązku dopłaty samego podatku.

Natomiast jeśli podatnik otrzymał korzystną interpretację przed zastosowaniem ulgi, a następnie na jej podstawie dokonał odliczenia, fiskus nie może żądać zwrotu pieniędzy nawet po zmianie interpretacji przez Szefa KAS.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego?

Podatnicy, którzy otrzymali decyzję Szefa KAS o zmianie interpretacji indywidualnej, powinni szczegółowo sprawdzić daty:

kiedy została doręczona interpretacja indywidualna

kiedy zastosowali ulgę termomodernizacyjną (złożyli zeznanie PIT)

czy skorzystali z ulgi przed czy po otrzymaniu interpretacji

W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym. Możliwe jest również odwołanie się od decyzji organów skarbowych, jeśli podatnik uważa, że jego sytuacja kwalifikuje się do pełnej ochrony wynikającej z wcześniejszej interpretacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.