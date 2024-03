4 tysiące luksusowych aut spłonęło na morzu! Są pierwsze pozwy

Pożar Felicity Ace z 2022 roku. Spłonęły prawie 4 tys. luksusowych aut

Felicity Ace pod panamską banderą transportował 3965 luksusowych pojazdów z niemieckiego portu Emden do USA. W lutym 2022 roku u wybrzeża Azorów na Atlantyku doszło do pożaru w przedziale ładunkowym, miało dojść do autozapłonu auta elektrycznego marki Porsche.

W akcji ratunkowej wzięły udział portugalska marynarka wojenna i siły powietrzne, ewakuowano 22 członków załogi. Auta oczywiście do celu nie dopłynęły i w wyniku pożaru zostały zniszczone. Wśród nich były pojazd należące do grupy Volkswagen AG, marek Bentley, Porsche, Lamborghini, czy Audi. Jak podaje moto.pl, straty oszacowano na 155 mln dolarów (ok. 620 mln zł), a do tego należy doliczyć koszty statku.

Do sądów trafiły pierwsze pozwy

Jak podaje moto.pl, pierwszy pozew złożył operator statku Mitsui OSK Lines wraz z ubezpieczycielem Allianz przeciwko Porsche. Powodem pozwu ma być fakt, że pożar rozpoczął się od elektrycznego auta producenta ze Stuttgartu.

Drugi pozew firmy złożyły przeciwko Volkswagen AG, z oskarżeniem o zatajenie informacji o zagrożeniach związanych z transportem samochodów elektrycznych.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.