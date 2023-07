Drogie używane samochody. Najwyższe ceny 3-4 latków

We wrześniu możliwe obniżki stóp procentowych. Kiedy spadną raty kredytów?

Według "Rzeczpospolitej", w czołówce najbardziej poszukiwanych i polecanych przez kierowców marek znajdują się Volkswagen, Skoda, Seat i Toyota. - Wśród naszych klientów coraz częściej otrzymujemy zapytania o używane Toyoty z napędem hybrydowym. Nadal cieszą się też dużym powodzeniem auta z silnikiem benzynowym wolnossącym, ze względu na stałe zainteresowanie montażem instalacji LPG.

Następuje również zmiana tendencji w związku z preferencjami dotyczącymi segmentu samochodów. Popularność pojazdów z tradycyjnymi nadwoziami, takimi jak sedan czy hatchback, zmniejsza się na rzecz aut z segmentu Cross Over i SUV. Dodatkowo, widoczne jest duże zapotrzebowanie na samochody 7-miejscowe, które praktycznie natychmiast znikają z rynku - zauważa Marcin Górski, Dyrektor ds. Remarketingu w firmie LeasePlan.

Jak podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łukasz Jędrasik, Kierownik Działu Delivery, Rent a Car & Used Car Sales w ALD Automotive, niezależnie od segmentu, klienci poszukują aut wyposażonych w czujniki cofania i kamery. Nowym trendem jest także zwiększone zainteresowanie pojazdami, które są kompatybilne ze smartfonami, a w szczególności z aplikacjami Apple Car Play i Android Auto. Pozwalają one na zarządzanie i strumieniowanie obrazów i danych z telefonów na wyświetlaczu komputera pokładowego auta, ułatwiając na przykład odbieranie i czytanie wiadomości podczas jazdy, co w rezultacie zwiększa komfort zarówno kierowcy, jak i pasażerów.

Wygoda zapewniana przez nowe technologie jest istotnym czynnikiem, niezależnie od klasy pojazdów. W segmencie premium do tych oczekiwań należy również dodać estetyczne wymagania, takie jak pakiety stylistyczne AMG, M czy S-line.

