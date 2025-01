i Autor: UM Warszawa / R. Motyl

Świadczenia społeczne

400 zł na ucznia w wieku do 24 lat. Do kiedy wniosek w 2025 r.?

300 plus zamienione na 400 plus? Taka opcja jest możliwa przy umiejętnym użyciu dwóch świadczeń jednocześnie. Dobry start oraz dodatek 100 zł na ucznia to podobna kategoria jednak na różnych podstawach prawnych.