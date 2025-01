Rząd Tuska spełni marzenia Trumpa! Polska składa śmiałą deklarację

Ryanair nie dogadał się z polskim lotniskiem. Co dalej?

5 proc. PKB na obronność. Czy w Polsce się to uda?

Wezwanie prezydenta elekta USA Donalda Trumpa, by kraje NATO przeznaczały 5 proc. PKB na obronność jest słuszne, choć dla niektórych państw trudne do osiągnięcia - ocenił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem “Financial Times” wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

"(Osiągniecie celu Trumpa) może zająć dekadę, ale myślę, że (Trump) nie powinien być krytykowany za ustanowienie tak ambitnego celu, bo w przeciwnym razie (w Sojuszu pozostaną) kraje, które nadal będą się zastanawiać, czy większe wydatki naprawdę są potrzebne" - oznajmił minister, dodając, że nowy cel jest ważnym ostrzeżeniem dla państw NATO.

Prezydent elekt USA zapowiedział 7 stycznia na konferencji prasowej w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, że kraje członkowskie NATO powinny przeznaczać na obronność 5 proc. PKB, a nie przynajmniej 2 proc., co jest obecnym celem natowskim.

Polska jako wojskowy lider europejskiej części NATO? Wydatki militarne rosną

Kosiniak-Kamysz podkreślał w rozmowie z "FT", że Polska "może stać się transatlantyckim łącznikiem między wyzwaniem postawionym przez prezydenta Trumpa a wdrożeniem (tego celu) w Europie".

Obecnie 23 spośród 32 krajów Sojuszu osiągnęło cel 2 proc., lecz żaden nie wydaje na obronność 5 proc. PKB. Najbliżej tego progu jest Polska, która w tym roku ma przeznaczyć na obronność 4,7 proc. Według danych NATO Stany Zjednoczone wydają obecnie 3,3 proc.

Ustępujący minister obrony USA Lloyd Austin opowiedział się za zwiększeniem wydatków na obronę o ok. 50 mld dolarów w porównaniu z tym co zaplanowano na rok podatkowy 2026 – podała agencja Bloomberg. Szef Pentagonu pozostawił administracji przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa pięcioletni plan wydatków na obronność, który obejmuje ich wzrost do osiągnięcia kwoty ponad 1 bln dolarów w roku fiskalnym 2028.

W budżecie Polski na 2025 r. zabezpieczono na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych, rekordową kwotę 124,3 mld zł. W porównaniu do 2024 roku to wzrost o 6,2 mld zł.