5 tys. zł kary za brak ważnego dokumentu! Dotyczy to milionów Polaków

Dopłata do 136 tys. zl

Złoty traci na wartości do franka szwajcarskiego. Co wpływa na kursy walut?

Kara więzienia albo 5 tys. zł mandatu za brak dowodu osobistego

Z wymianą dowodu nie warto zwlekać, bo przepisy w takiej sytuacji są bezwzględne - przypomina portal. Jak dodaje Business Insider, za brak ważnego dokumentu tożsamości może grozić nawet 5 tys. zł grzywny, a w skrajnych przypadkach kara ograniczenia wolności. Co ważne, dowód elektroniczny w aplikacji mObywatel dowodu nie zastąpi. W telefonie mamy bowiem po prostu elektroniczną wersję plastiku. Jeśli ten będzie nieważny, to aplikacja tym bardziej - dodaje portal.

O czym trzeba pamiętać przy wyrabianiu dokumentu?

Business Insider przypomina, że w przypadku utraty ważności dowodu należy złożyć wniosek nie później niż 30 dni przed dniem wpisanym w dokumencie. Jeśli więc ktoś ma dokument ważny do lutego 2023 r., to powinien wybrać się do urzędu jak najszybciej.

-Od kilku lat nie ma już w dokumentach informacji o adresie zameldowania, więc przeprowadzka nie sprawia automatycznie, że trzeba wymieniać dowód osobisty - czytamy.

Od kilku lat nie trzeba wcale iść do urzędu gminy, w której jesteśmy zameldowani. Wniosek można bowiem zanieść do dowolnego urzędu.

"Wniosku nie złożysz przez internet. Pójdź do urzędu, gdzie pobrane zostaną twoje odciski palców i złożysz wzór podpisu, który zostanie zamieszczony w dowodzie" — czytamy na stronach rządowych.

W rządzie trwają prace, aby dowód elektroniczny był równoznaczny z tym plastikowym. Na początku grudnia Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji poinformował, że przyjął projekt ustawy, która umożliwi potwierdzenie tożsamości aplikacją we wszystkich sytuacjach, w których obecnie wymaga się okazania dowodu osobistego.

Podstawowym celem wprowadzanych przepisów jest zapewnienie możliwości potwierdzania swojej tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.