Czy 500 plus dla małżeństw zostanie zrealizowane?

Obecnie głównym wyróżnieniem dla długoletnich małżeństw pozostaje medal przyznawany przez prezydenta. Zwolennicy nowego świadczenia argumentują, że to za mało, biorąc pod uwagę, że „długoletnie małżeństwo nie jest obecnie w modzie, a tych z długim stażem jest coraz mniej". Wnioskodawcy argumentowali, że długoletnie małżeństwa stanowią "wzór rodziny" i zasługują na wsparcie ze względu na znaczne potrzeby materialne seniorów.

W styczniu 2023 roku do Senatu wpłynęła petycja sugerująca jednorazowe świadczenie w wysokości 5000 zł dla par obchodzących 50. rocznicę ślubu. Kwota ta miałaby wzrastać o 500 zł co pięć lat, osiągając maksymalnie 8000 zł dla par świętujących 80 lat razem.

Proponowane kwoty świadczeń dla małżeństw

Petycja zakłada wprowadzenie jednorazowych świadczeń w wysokości:

5 000 zł – za 50 lat małżeństwa,

5 500 zł – za 55 lat,

6 000 zł – za 60 lat,

6 500 zł – za 65 lat,

7 000 zł – za 70 lat,

7 500 zł – za 75 lat,

8 000 zł – za 80 lat.

Według projektu świadczenia pieniężne dla seniorów miałyby być przyznawane na wniosek małżonków z potwierdzeniem stażu przez Urząd Stanu Cywilnego. Śmierć jednego z małżonków po złożeniu wniosku nie odbierałaby prawa do świadczenia dla drugiej osoby.

Wcześniejsza koncepcja „Małżeństwo 500+” zakładająca comiesięczne świadczenie dla małżeństw z 40-letnim i dłuższym stażem, została odrzucona. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej argumentowało, że wsparcie finansowe powinno być kierowane głównie do osób samotnych, które często znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Nie oznacza to jednak, że inicjatywa całkowicie upadła. Istnieje możliwość, że projekt trafi do Sejmu inną drogą, na przykład jako projekt obywatelski.

Obecnie seniorzy z co najmniej 50-letnim stażem mogą liczyć na symboliczny medal. Aby go uzyskać:

Złóż wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w roku obchodzenia 50. rocznicy ślubu.

Dołącz kopie dowodów osobistych i skrócony odpis aktu małżeństwa.

Odznaczenia wręczają marszałkowie województw, starostowie lub prezydenci miast, ale nie wiążą się one z żadną gratyfikacją finansową. Koszt takiego rozwiązania szacowana jest na 100 mln zł.