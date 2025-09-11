500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie z wypłatami nawet do 8000 zł

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2025-09-11 11:10

Senacka Komisja Petycji analizuje projekt wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla małżeństw z długoletnim stażem. Inicjatywa, zwana potocznie 500 plus dla małżeństw, przewiduje dodatkowe wypłaty dla par, które przeżyły razem co najmniej 50 lat. Dyskusja na jej temat od miesięcy rozgrzewa polskie społeczeństwo. Kto może liczyć na nawet 8000 zł miesięcznie?

Uśmiechnięta starsza para siedząca na zielonej ławce w parku, przytulona. W tle zielone drzewa, a w prawym górnym rogu unosi się stos banknotów 500 zł symbolizujący świadczenie dla małżeństw, o którym przeczytasz na Super Biznes.

i

500 plus dla małżeństw - ile wyniesie nowe świadczenie? 

Projekt "500 plus dla małżeństw", przygotowany przez radcę prawnego Eugeniusza Szymałę, zakłada zróżnicowaną wysokość świadczeń w zależności od stażu małżeńskiego:

  • 5 000 zł dla małżonków z 50-letnim stażem
  • 5 500 zł dla małżonków z 55-letnim stażem
  • 6 000 zł dla małżonków z 60-letnim stażem
  • 6 500 zł dla małżonków z 65-letnim stażem
  • 7 000 zł dla małżonków z 70-letnim stażem
  • 7 500 zł dla małżonków z 75-letnim stażem
  • 8 000 zł dla małżonków z 80-letnim stażem

Środki miałyby zostać wypłacane parom jednorazowo z okazji każdej okrągłej rocznicy ślubu.

Autorzy projektu kontra Ministerstwo Rodziny

Według autorów projektu świadczenie miałoby charakter podobny do emerytury honorowej. "Z jednej strony byłoby to uhonorowanie i docenienie trwałości małżeństwa, jako podstawowej instytucji rodziny w społeczeństwie, z drugiej zaś niewątpliwie poprawiłoby to jakość codziennego życia osób w większości będących już wieku emerytalnym" - argumentuje twórca inicjatywy.

Sceptyczne stanowisko wobec pomysłu zajęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort wyliczył, że roczne koszty świadczenia wyniosłyby około 100 milionów złotych. Dodatkowo przedstawiciele ministerstwa argumentują, że propozycja nie mieści się w definicji świadczenia rodzinnego. "Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem w ministerstwie rodziny. Wiem, że takie propozycje są zgłaszane w trybie petycji w Senacie, ale na ten moment takie prace się nie toczą" - skomentowała w Radiu Zet minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Polacy popierają dodatkowe pieniądze dla seniorów

Inaczej do pomysłu podchodzą obywatele. W ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik "Wprost" aż 62,9 procent respondentów wyraziło poparcie dla świadczenia przeznaczonego dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Przeciwko inicjatywie opowiedziało się 22,1 procent pytanych, a 15 procent nie miało zdania w tej sprawie.

