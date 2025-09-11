500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie z wypłatami nawet do 8000 zł

500 plus dla małżeństw - ile wyniesie nowe świadczenie?

Projekt "500 plus dla małżeństw", przygotowany przez radcę prawnego Eugeniusza Szymałę, zakłada zróżnicowaną wysokość świadczeń w zależności od stażu małżeńskiego:

5 000 zł dla małżonków z 50-letnim stażem

5 500 zł dla małżonków z 55-letnim stażem

6 000 zł dla małżonków z 60-letnim stażem

6 500 zł dla małżonków z 65-letnim stażem

7 000 zł dla małżonków z 70-letnim stażem

7 500 zł dla małżonków z 75-letnim stażem

8 000 zł dla małżonków z 80-letnim stażem

Środki miałyby zostać wypłacane parom jednorazowo z okazji każdej okrągłej rocznicy ślubu.

Autorzy projektu kontra Ministerstwo Rodziny

Według autorów projektu świadczenie miałoby charakter podobny do emerytury honorowej. "Z jednej strony byłoby to uhonorowanie i docenienie trwałości małżeństwa, jako podstawowej instytucji rodziny w społeczeństwie, z drugiej zaś niewątpliwie poprawiłoby to jakość codziennego życia osób w większości będących już wieku emerytalnym" - argumentuje twórca inicjatywy.

Sceptyczne stanowisko wobec pomysłu zajęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort wyliczył, że roczne koszty świadczenia wyniosłyby około 100 milionów złotych. Dodatkowo przedstawiciele ministerstwa argumentują, że propozycja nie mieści się w definicji świadczenia rodzinnego. "Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem w ministerstwie rodziny. Wiem, że takie propozycje są zgłaszane w trybie petycji w Senacie, ale na ten moment takie prace się nie toczą" - skomentowała w Radiu Zet minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Polacy popierają dodatkowe pieniądze dla seniorów

Inaczej do pomysłu podchodzą obywatele. W ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik "Wprost" aż 62,9 procent respondentów wyraziło poparcie dla świadczenia przeznaczonego dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Przeciwko inicjatywie opowiedziało się 22,1 procent pytanych, a 15 procent nie miało zdania w tej sprawie.

Sonda Jak oceniasz pomysł rocznych wydatków 100 mln zł na świadczenia dla małżeństw z długim stażem? To dobra inwestycja w rodzinę - wzmacnianie instytucji małżeństwa jest warte takich nakładów To zbyt duży koszt - te pieniądze lepiej przeznaczyć na służbę zdrowia lub edukację Potrzeba szczegółowej analizy - pomysł wymaga głębszego przemyślenia kosztów i korzyści

Jak wytrzymać ze sobą pół wieku? Te pary przeżyły w małżeństwie ponad 50 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.