500 plus dla małżeństw. Nowe świadczenie z wypłatami nawet do 8000 zł

500 plus dla małżeństw - ile wyniesie nowe świadczenie?
Projekt "500 plus dla małżeństw", przygotowany przez radcę prawnego Eugeniusza Szymałę, zakłada zróżnicowaną wysokość świadczeń w zależności od stażu małżeńskiego:
- 5 000 zł dla małżonków z 50-letnim stażem
- 5 500 zł dla małżonków z 55-letnim stażem
- 6 000 zł dla małżonków z 60-letnim stażem
- 6 500 zł dla małżonków z 65-letnim stażem
- 7 000 zł dla małżonków z 70-letnim stażem
- 7 500 zł dla małżonków z 75-letnim stażem
- 8 000 zł dla małżonków z 80-letnim stażem
Środki miałyby zostać wypłacane parom jednorazowo z okazji każdej okrągłej rocznicy ślubu.
Autorzy projektu kontra Ministerstwo Rodziny
Według autorów projektu świadczenie miałoby charakter podobny do emerytury honorowej. "Z jednej strony byłoby to uhonorowanie i docenienie trwałości małżeństwa, jako podstawowej instytucji rodziny w społeczeństwie, z drugiej zaś niewątpliwie poprawiłoby to jakość codziennego życia osób w większości będących już wieku emerytalnym" - argumentuje twórca inicjatywy.
Sceptyczne stanowisko wobec pomysłu zajęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort wyliczył, że roczne koszty świadczenia wyniosłyby około 100 milionów złotych. Dodatkowo przedstawiciele ministerstwa argumentują, że propozycja nie mieści się w definicji świadczenia rodzinnego. "Nie pracujemy nad takim rozwiązaniem w ministerstwie rodziny. Wiem, że takie propozycje są zgłaszane w trybie petycji w Senacie, ale na ten moment takie prace się nie toczą" - skomentowała w Radiu Zet minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Polacy popierają dodatkowe pieniądze dla seniorów
Inaczej do pomysłu podchodzą obywatele. W ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik "Wprost" aż 62,9 procent respondentów wyraziło poparcie dla świadczenia przeznaczonego dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Przeciwko inicjatywie opowiedziało się 22,1 procent pytanych, a 15 procent nie miało zdania w tej sprawie.