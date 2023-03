500 plus dla Polaków za granicą. Komu przysługuje? Ile płacą na dzieci w innych krajach?

500 plus dla rodziny poza Polską

Mieszkasz z rodziną poza granicami Polski lub mieszkasz w Polsce z dziećmi, a twój mąż pracuje np. w Norwegii? Czy w takiej sytuacji przysługuje twojej rodzinie świadczenie 500 plus na dziecko? Odpowiedź na takie pytanie dyktują obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej przepisy. Zgodnie z nimi świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego.

Oznacza to również, że rodzic pracujący poza granicami kraju nie ma możliwości wyboru, czy chciałby pobierać pieniądze na dziecko z kraju X czy Y. Zgodnie z przepisami świadczeniobiorca nie ma możliwości wyboru kraju, z którego programu chce skorzystać. Przewagę mają świadczenia przyznawane ze względu na tytuł zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. Zatem pracując poza granicami Polski de facto pobiera się świadczenia obowiązujące tam, gdzie się pracuje.

500 plus na dziecko w popularnych krajach

A jakie świadczenia podobne do polskiego 500 plus obowiązują w innych przykładowych krajach, do których tłumnie emigrują nasi rodacy? We Francji rodzice z maksymalnie 2 dzieci mogą otrzymywać 171 euro miesięcznie (ok. 800 zł). Przy trzecim dziecku kwota wzrasta do 297,72 euro (ok. 1,3 tys. zł), natomiast czwórka i więcej dzieci to świadczenie w wysokości 464,94 euro (ok. 2 tys. zł). W Niemczech zaś przysługuje świadczenie miesięczne rzędu 250 euro (1,1 tys. zł) na każde dziecko. A w Irlandii przysługuje 140 euro ( ok. 600 zł) na dziecko.

Źródło: Interia.pl

Sonda Czy 500 plus powinno zostać zwaloryzowane przez inflację? Tak Nie Nie wiem