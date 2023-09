i Autor: Shutterstock

500 plus

500 plus do tych rodziców we wrześniu dotrze wcześniej. Kiedy szybszy przelew?

Kolejny okres wypłat popularnego świadczenia wychowawczego, znego jako "500 plus," właśnie rozpoczął się. Jednak we wrześniu nie wszyscy rodzice otrzymają te środki w oczekiwanym terminie, donosi dziennik "Fakt". Cały proces obsługi programu 500 plus jest prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To właśnie ZUS rozpatruje wnioski, podejmuje decyzje o przyznaniu świadczenia i dokonuje wypłat.