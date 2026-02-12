Bon Warmia i Mazury 2026 to regionalny program wspierający turystykę, który oferuje dofinansowanie do urlopu w wysokości 300 zł, 500 zł lub 10% rabatu za pobyt w obiektach noclegowych.

Aby skorzystać z bonu, należy zarezerwować minimum dwa noclegi w wybranym obiekcie partnerskim i złożyć wniosek online.

Generowanie bonów rozpocznie się 27 lutego 2026 roku, a ich wykorzystanie będzie możliwe od 2 marca do 17 maja 2026 roku (z wyłączeniem Wielkanocy i Majówki).

Program dysponuje łącznym budżetem 2 000 000 zł, a rezerwacje muszą być dokonywane bezpośrednio w obiekcie, z pominięciem platform rezerwacyjnych.

Bon Warmia Mazury 2026 – na czym polega program?

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego uruchamia kolejną edycję programu wspierającego turystykę. Celem inicjatywy jest zwiększenie ruchu poza szczytem sezonu oraz promocja regionu jako atrakcyjnego kierunku wypoczynku.

Wsparcie ma formę bonu turystycznego generowanego online. Środki są ograniczone, dlatego decyduje szybkość poprawnego złożenia wniosku.

Dofinansowanie do urlopu – kto może skorzystać?

O wsparcie mogą ubiegać się osoby dorosłe mieszkające w Polsce, które:

* złożą wniosek przez stronę programu,

* zarezerwują minimum dwa noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie,

* wskażą kategorię obiektu już na etapie składania formularza.

Rodzaj wybranego noclegu wpływa bezpośrednio na wysokość wsparcia.

Ile wynosi bon turystyczny 2026?

W ramach programu przewidziano trzy poziomy wsparcia: 500 zł – na pobyt w hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych, 300 zł – w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, pensjonatach, motelach, apartamentach czy ośrodkach wypoczynkowych, 10 proc. rabatu – w pozostałych obiektach partnerskich (pula nielimitowana).Łączny budżet programu to 2 000 000 zł, z czego: 700 000 zł przeznaczono na marzec 2026 r., 1 000 000 zł na kwiecień, 300 000 zł na maj.Bony będzie można wykorzystać między 2 marca a 17 maja 2026 r.

Jak i kiedy złożyć wniosek o 500 plus na urlop?

Rejestracja kont użytkowników rusza 23 lutego 2026 r. Natomiast generowanie bonów rozpocznie się 27 lutego 2026 r. o godz. 11:00. Wnioski przyjmowane są przez stronę www.bonwarmiamazury.pl.

Aby zwiększyć swoje szanse, warto wcześniej założyć Kartę Sympatyka Warmii i Mazur oraz konto w systemie. Po uzyskaniu bonu uczestnik otrzyma dokument z indywidualnym kodem QR, który należy okazać podczas meldunku.

Ważne zasady programu bon turystyczny 2026

Rezerwacji trzeba dokonywać bezpośrednio w wybranym obiekcie. Oferty z platform takich jak Booking.com, Expedia czy Airbnb nie kwalifikują się do programu. Regulamin przewiduje również wyłączenia w okresach największego obłożenia (Wielkanoc i Majówka). Obecnie do programu zgłosiło się już 76 obiektów noclegowych, a ich pełna lista zostanie opublikowana po zakończeniu naboru partnerów.

PTNW Balcerowicz