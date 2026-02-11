Ile kosztuje najtańszy pączek w Biedronce?

Biedronka po raz kolejny udowadnia, że potrafi zaskoczyć ceną. Prawdziwą perełką tegorocznej oferty jest pączek z nadzieniem o smaku marmolady (65 g) za jedyne 0,69 zł za sztukę! Jest jednak pewien warunek – tak niska cena obowiązuje przy zakupie 6 sztuk. To oferta, która deklasuje konkurencję. W porównaniu do zeszłorocznych promocji w dyskontach, gdzie ceny w wielopakach oscylowały wokół złotówki, Biedronka postawiła poprzeczkę bardzo nisko. Biorąc pod uwagę, że ceny w cukierniach zaczynają się od 4-5 zł, oferta na poziomie 69 groszy to prawdziwa okazja dla każdego łasucha planującego większe zakupy.

Co jeszcze w Biedronce na Tłusty Czwartek 2026?

Biedronka nie ogranicza się tylko do jednego hitu cenowego. Oferta jest niezwykle szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie – od klasycznych smaków po te bardziej wyszukane. Co więcej, na wiele produktów obowiązuje promocja "5+1 gratis", co oznacza, że kupując 5 pączków, szósty dostajesz za darmo! To świetna okazja, by spróbować różnych smaków bez obawy o przepłacanie.

Pączki klasyczne w wielopakach

Oprócz absolutnego hitu cenowego, Biedronka przygotowała jeszcze jedną atrakcyjną ofertę dla miłośników klasyki w większych ilościach.

Pączek z nadzieniem (65 g) - 0,69 zł/szt. (przy zakupie 6 sztuk)

(przy zakupie 6 sztuk) Pączek Słodka Kraina z cukrem pudrem lub z lukrem (80 g/85 g) - 0,99 zł/szt. (przy zakupie 6 sztuk)

Pączki z różnorodnym nadzieniem

Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tradycyjna marmolada, Biedronka przygotowała bogaty wybór smaków. Większość z nich objęta jest promocją "5+1 gratis", dzięki czemu można dowolnie miksować rodzaje.

Pączek z nadzieniem o smaku różanym i ze skórką pomarańczową (80 g) - 2,49 zł

Pączek z nadzieniem o smaku czekoladowo-orzechowym lub waniliowym (95 g) - 2,49 zł

Pączek z adwokatem (80 g) - 2,99 zł

Pączek z nadzieniem o smaku wiśniowym (90 g) - 2,99 zł

Pączek z nadzieniem o smaku słonego karmelu (85 g) - 3,49 zł

Pączek z nadzieniem migdałowo-kokosowym (83 g) - 3,49 zł

Pączek z nadzieniem o smaku tiramisu (92 g) - 3,49 zł

Pączek z nadzieniem o smaku jagody i czarnego bzu (91 g) - 3,49 zł

Pączek z nadzieniem o smaku miodowo-malinowym (83 g) - 3,69 zł

Pączek z nadzieniem z ciasteczek korzennych (90 g) - 3,59 zł

Pączek ciasteczkowy, mleczno-orzechowy, czekoladowo-orzechowy, truskawkowy z mascarpone lub long o smaku słonej pistacji (90-100 g) - 3,99 zł

Donuty

Fani pączków z dziurką również nie będą zawiedzeni. Biedronka przygotowała dla nich specjalną promocję, która zachęca do dzielenia się z bliskimi.

Wszystkie donuty (różne rodzaje) - w promocji 4+2 gratis. Oznacza to, że przy zakupie sześciu sztuk, za dwie najtańsze nie zapłacimy nic.

Czy warto wybrać się do Biedronki w Tłusty Czwartek 2026?

Odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak! Biedronka w tym roku naprawdę się postarała, oferując jedne z najniższych cen na rynku. Pączek za 69 groszy to oferta, obok której trudno przejść obojętnie, zwłaszcza jeśli planujesz większe zakupy. Ale nawet jeśli szukasz czegoś bardziej wyszukanego, szeroki wybór smaków i atrakcyjne promocje wielopakowe (jak "5+1" na pączki czy "4+2" na donuty) sprawiają, że zakupy w Biedronce będą w tym roku wyjątkowo opłacalne.

Pamiętajcie jednak, że promocje obowiązują tylko do wyczerpania zapasów. Jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka, dlatego warto wybrać się na zakupy z samego rana, by upolować swoje ulubione smaki w najlepszej cenie!

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Biedronka 2026. Ile kosztują pączki w Biedronce na Tłusty Czwartek?

