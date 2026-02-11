Ile kosztuje najtańszy pączek w Lidlu?

Tegoroczna oferta Lidla na Tłusty Czwartek to prawdziwy hit! Największą atrakcją jest pączek z nadzieniem wieloowocowym, który możesz kupić za... 9 groszy! Brzmi niewiarygodnie? I tak jest, bo aby skorzystać z tej promocji, musisz kupić aż 12 sztuk. Co więcej, promocja jest jednodniowa i obowiązuje wyłącznie w Tłusty Czwartek, 12 lutego. Na jeden paragon możesz kupić maksymalnie 24 pączki. Regularna cena takiego pączka to 1,29 zł, więc oszczędność jest naprawdę spora – sięga aż 93%! To zdecydowanie jedna z najatrakcyjniejszych ofert na rynku, zwłaszcza w porównaniu do cen w cukierniach, gdzie za jednego pączka zapłacisz od 5 do nawet kilkunastu złotych.

Warto jednak zaznaczyć, że w innych promocjach Lidl oferuje pączki z nadzieniem wieloowocowym za 69 groszy przy zakupie sześciu sztuk. Ta promocja, z obniżką o 46% od regularnej ceny 1,29 zł, obowiązuje od poniedziałku 9 lutego. To pokazuje, że Lidl mocno stawia na promocje ilościowe, premiując klientów kupujących więcej.

Co jeszcze Lidl przygotował na Tłusty Czwartek 2026?

Poza tym cenowym hitem, Lidl ma dla nas mnóstwo innych słodkości. Sieć zaskakuje szerokim wyborem pączków i donutów w różnych smakach i cenach. Od klasyki po prawdziwe nowości – każdy znajdzie coś dla siebie.

Pączki klasyczne i z nadzieniem

Pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (82 g) - 2,59 zł

- Pączek deli mascarpone (90 g) - 3,49 zł

- Pączek american cheesecake (90 g) - 3,49 zł

- Pączek z liofilizowaną gruszką (85 g) - 3,99 zł

- Pączek krówka (90 g) - 3,99 zł

- Pączek z nadzieniem karmel-mango (90 g) - 3,99 zł

- Pączek pistacjowy z belgijską czekoladą (90 g) - 2,99 zł (przy zakupie 12 sztuk, oferta 11-12.02)

- Pączek peanut butter (90 g) - 4,99 zł

- Pączek z nadzieniem o smaku michałków śnieżkowych (90 g) - 4,99 zł

- Pączek z nadzieniem kokosowym (110 g) - 4,99 zł

- Pączek z nadzieniem malinowym (110 g) - 4,99 zł

- Pączek z nadzieniem śliwkowym (90 g) - 4,99 zł

- Pączek o smaku Zbyszko 3 cytryny - 3,99 zł.

Donuty i pączki premium

Wszystkie donuty - 33% taniej (przy zakupie czterech sztuk, oferta 9-12.02)

Donuty kolorowe (4-pak, 220 g) - 9,99 zł

- Pączek vNarf popcornowy (120 g) - 5,99 zł

- Pączek crème brûlée (100 g) - 5,99 zł

- Pączek milky nut, inspirowany batonikami (100 g) - 6,99 zł

Minipączki

Minipączek red velvet (60 g) - 2,99 zł

Czy warto wybrać się do Lidla w Tłusty Czwartek 2026?

Odpowiedź jest prosta: tak, zdecydowanie! Oferta pączka za 9 groszy to prawdziwy fenomen, który trudno przebić. Jeśli planujesz większe pączkowe szaleństwo dla rodziny, znajomych czy kolegów z pracy, Lidl jest w tym roku najlepszym miejscem na zakupy. To idealna okazja, by osłodzić sobie ten wyjątkowy dzień, nie rujnując przy tym portfela.

Również osoby szukające bardziej wyszukanych smaków nie będą zawiedzione. Szeroki wybór pączków premium, od crème brûlée po popcornowego, zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Choć ich ceny są wyższe, wciąż pozostają konkurencyjne w stosunku do oferty cukierni. Pamiętajcie, że promocje, a zwłaszcza ta na pączki za 9 groszy, obowiązują tylko do wyczerpania zapasów. Jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka, dlatego warto wybrać się na zakupy z samego rana!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków Lidl 2026. Ile kosztują pączki w Lidlu na Tłusty Czwartek?

Tłusty Czwartek Sejm