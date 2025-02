500 zł więcej z ZUS do emerytury! Wystarczy chwilę poczekać

Niemiecka kapusta zalewa Polskę. Co na to polscy rolnicy?

Wysokość emerytury wylicza się dzieląc sumy zgromadzone w ramach składek emerytalnych w ZUS – na kontach i subkoncie – przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia, pobieraną z tablic publikowanych przez GUS. Dobrym momentem na przejście na emeryturę będzie lipiec, ze względu na przeprowadzaną w czerwcu roczną waloryzację kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Poddane są jej środki zgromadzone przez przyszłych emerytów do 31 grudnia roku poprzedniego.

Przejście na emeryturę w lipcu gwarantuje wyliczenie przyszłego świadczenia w oparciu o wyższą kwotę. Zapewnia to wyższe świadczenie i to nawet o kilkaset złotych oraz prawo do otrzymania czternastej emerytury we wrześniu 2025 roku.

Podwyżka w lipcu nawet o 500 zł

Podwyżka świadczenia po waloryzacji kapitału zależy od indywidualnego przypadku. I tak na przykład: 60-latka, która zebrała na koncie emerytalnym 500 tys. zł po przejściu na emeryturę przed waloryzacją kapitału dostanie 1893 zł świadczenia. W ubiegłym roku czerwcowa waloryzacja kapitału zwiększyła wartość składek emerytalnych o 14,9 proc., co po przeliczeniu dało ponad 574 tys. zł. Wniosek do ZUS o emeryturę w lipcu dałby więc 2174 zł, czyli niemal 200 zł więcej - wylicza biznes.interia.pl.

Z kolei 70-latek z 600 tys. zł na koncie w ZUS, po przejściu na emeryturę przed waloryzacją kapitału, dostałby 3389 zł. Po ostatniej czerwcowej waloryzacji jego składki emerytalne urosłyby do 686 tys. zł, zatem jego emerytura wyniosłaby 3875 zł, czyli o 500 zł więcej.

Ważne!

Wyższa emerytura po waloryzacji czerwcowej dotyczy tylko osób, które nabędą prawa emerytalne najpóźniej w lipcu i zgłoszą się do ZUS z wnioskiem po emeryturę.

Jak nie lipiec to luty

Luty 2025 roku jest też jednym z korzystnych momentów przejścia na emeryturę. Główną zaletą jest możliwość skorzystania z marcowej waloryzacji emerytur. Rząd zapowiedział waloryzację 5,82 procent, co oznacza, że najniższe świadczenie wzrośnie z 1780,96 zł do 1884,61 zł brutto. Osoby składające wniosek w lutym mogą również liczyć na trzynastą emeryturę. To dodatkowe świadczenie, wypłacane osobom uprawnionym do emerytury na dzień 31 marca, wyniesie minimum 1884,61 zł brutto.

