W 2025 roku wzrost wynagrodzeń będzie mniejszy

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 r. wyniosło 8821,25 zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. r/r. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,6 proc. r/r. W całym 2024 r. wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły o 11,0 proc. r/r (do średnio 8265,92 zł), a zatrudnienie spadło o 0,4 proc., do nieco ponad 6,504 mln etatów.

W sierpniu 2024 r. 10,0 proc. najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4.300,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10,0 proc. najwyżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 12.831,67 zł (decyl dziewiąty). GUS podał, że w sierpniu przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 8.172,47 zł.

Tymczasem eksperci przewidują, że "grudzień zakończy serię dwucyfrowych wzrostów wynagrodzeń".

Skala wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku będzie niższa. Konsensus prognoz Money.pl oczekuje wzrostu rzędu 8 proc (wobec 13,6 proc. w 2024 r.)" - przekazał Sebastian Sajnóg analityk z zespołu makroekonomii PIE . Dodał, że na spowolnienie wpływać będzie słabsza kondycja firm oraz mniejsza presja płacowa przy niższej inflacji.

Dodatkowym czynnikiem - jak zaznaczył - wpływającym na wolniejszy wzrost płac jest mniejsza podwyżka płacy minimalnej. W styczniu 2025 r. wzrosła ona o 10 proc. r/r, podczas gdy rok wcześniej wzrost wynosił 21,5 proc. - wskazał Sajnóg. Dodał, że płaca minimalna w ostatnich latach obejmuje coraz większą liczbę osób. "Szczegółowe dane GUS o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej potwierdzają, że w przedsiębiorstwach zatrudniając do 9 osób mediana wynagrodzeń równa jest właśnie minimalnemu wynagrodzeniu" - poinformował analityk.

Sajnóg zwrócił uwagę, że redukcja etatów w grudniu 2024 r. dotyczyła głównie branż przemysłowych, podczas gdy kondycja usług jest lepsza. Wraz z przyspieszeniem PKB oraz realizowaniem inwestycji sytuacja powinna się poprawiać - ocenił.