5000 zł mandatu za te przedmioty w piwnicy! Mało kto, o tym wie

To koniec! Nie ma zgody na kredyt 0 proc. Tusk przyzna się do porażki?

Kultowa polska firma sprzedana! Co ukraiński właściciel zrobi z pracownikami?

Zakazane rzeczy w piwnicy

Zaczynamy okres chomikowania. Jesienią piwnice są wręcz zarzucane rozmaitymi rzeczami, przedmiotami, które znosimy z działek, ogrodów, podwórek, ale i składamy po letnich remontach. Piwnica dla wielu osób to dobre miejsce na przetrzymywanie rozmaitych "przydasiów". Często lądują w niej stare sprzęty RTV AGD, meble, farby, kleje do tapet itp. Warto wiedzieć, że są rzeczy, materiały, których w piwnicy trzymać nie wolno. Za takie zachowanie grozi wysoki mandat. Kara wynosi nawet 5 tys. zł. O co dokładnie chodzi?

W piwnicy nie wolno przechowywać substancji łatwopalnych: benzyny, lakierów, rozpuszczalników, butli gazowych (propan-butan), baterii, akumulatorów, i fajerwerków. Za takie złamanie przepisów przeciwpożarowych grozi mandat 5 tys. zł. Według rozporządzenia MSWiA wymienionych przedmiotów i substancji nie można składować nie tylko w przestrzeniach piwnicznych, ale też na poddaszach i strychach, klatkach schodowych, ogólnodostępnych korytarzach oraz tarasach, balkonach i loggiach.

Wolne drogi ewakuacyjne w piwnicy

Lepiej tam nie trzymać też starych lodówek czy telewizorów. Ryzyko pożaru zwiększa także przetrzymywanie w piwnicach mebli czy worków pełnych ubrań. Ważny jest też porządek w piwnicy. Pamiętajmy, by nie zagracać dróg ewakuacyjnych. Zatem w blokach, kamienicach pod żadnym pozorem nie można w korytarzach piwnic niczego zostawiać. Nie ma tam miejsca na rowery, stare szafki, wózki. Wszelkie przedmioty powinny być natychmiast usuwane przez właścicieli bądź administrację. Korytarze w piwnicy muszą być puste.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.