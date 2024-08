i Autor: Shutterstock

Prawo na co dzień

Bułka za 5000 złotych? Wysokie mandaty za “macanie” pieczywa w sklepie

Codzienne zakupy w piekarni czy sklepie często wiążą się z chęcią sprawdzenia świeżości pieczywa. Nieświadomie sięgamy po bułkę czy chleb, by ocenić jego miękkość i zapach. Jednak to, co wydaje się niewinną czynnością, może mieć poważne konsekwencje prawne i zdrowotne.