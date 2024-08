Uważaj! W lesie też możesz dostać mandat!

Czym jest las?

Według Ustawy o lasach lasem jest grunt o zwartej powierzchni przynajmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną, czyli drzewami, krzewami i runem leśnym lub częściowo jej pozbawiony. Są to tereny:

* będące rezerwatem przyrody, * wchodzące w skład parku narodowego,* przeznaczone do produkcji leśnej,*wpisane do rejestru zabytków.Aby dany teren był uznany za las, muszą zostać spełnione powyższe warunki. Możemy sprawdzić, czy dany obszar jest lasem ,na stronie internetowej: lasy.gov.pl. Serwis podaje też, czy teren leśny jest prywatny, czy państwowy.

Jakie kary za kradzież i niszczenie lasu?

Nielegalny wyrąb drzewa, kradzież lub przywłaszczenie wyrąbanego bądź powalonego drzewa, jeśli jego wartość nie przekracza 500 zł to czyny, za które grożą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Sąd orzeka też nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Ukarani grzywną możemy też być za szkodnictwo leśne polegające na wyrębie gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczeniu ich, karczowaniu pniaków oraz zabieraniu z lasu wyrąbanych części drzew. Wartość zabranych czy zniszczonych elementów w tym przypadku nie ma znaczenia.

Nieuprawniony wjazd pojazdem do lasu

Można zapłacić sporą karę za jazdę quadem po lesie. Zgodnie z art. 161 k.w. kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny. Grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.

Wyrzucanie śmieci do lasu

Wyrzucanie śmieci do lasu może grozić karą grzywny nie niższą niż 500 zł, a może sięgnąć nawet 5 tys. zł. Do tego jeszcze sąd może orzec nawiązkę. W przepisie jest mowa o lasach, nie ma zatem znaczenia kto jest jego właścicielem. Karę może ponieść zarówno sprawca wyrzucający śmieci do lasu państwowego, jak i do terenów leśnych należących do sąsiada.

Psy tylko na smyczy

W lesie nie wolno puszczać psa luzem. Taki zakaz znajduje się zarówno w ustawie o lasach jak również w kodeksie wykroczeń. Zgodnie z przepisem tej drugiej ustawy: kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Źródło:DGP