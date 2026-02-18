5000 zł płacy minimalnej w Polsce? To realne. Wiemy, kiedy to się stanie

5000 zł płacy minimalnej w Polsce może stać się faktem już w 2027 r. Najnowsze prognozy pokazują, że najniższa krajowa przekroczy psychologiczną barierę 5 tys. zł brutto, a rząd równolegle kończy prace nad ustawą wdrażającą unijną dyrektywę - pisze "Fakt". Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4 tys. 806 zł brutto.

  • Płaca minimalna w Polsce, obecnie wynosząca 4806 zł brutto, ma wzrosnąć do ponad 5000 zł brutto już w 2027 roku, nawet bez zmian w przepisach.
  • Polska ma 16 miesięcy opóźnienia we wdrożeniu unijnej dyrektywy, która wymaga, aby płaca minimalna wynosiła 60% mediany lub 50% średniej płacy.
  • W rządzie trwa spór o wysokość wskaźnika, do którego będzie porównywane minimalne wynagrodzenie – resort rodziny proponuje 55% prognozowanej średniej krajowej, czemu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów.
  • Projekt ustawy przewiduje stopniowe wyłączanie dodatków (funkcyjnego, za pracę w szkodliwych warunkach, premii) z minimalnego wynagrodzenia.

5000 zł płacy minimalnej coraz bardziej realne

Minimalne wynagrodzenie wynosi 4 tys. 806 zł brutto, czyli 3 tys. 606 zł netto. Od miesięcy w rządzie toczy się spór o sposób ustalania jego wysokości w kolejnych latach. Procedura jest wieloetapowa – najpierw propozycje przedstawiają rząd, związki zawodowe i pracodawcy. Gdy nie ma porozumienia, ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów. 

Minimalna pensja stanowi dziś około 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Tymczasem unijna dyrektywa wymaga wprowadzenia jasnego mechanizmu oraz utrzymania jej na poziomie 60 proc. mediany lub 50 proc. średniej płacy. Termin wdrożenia przepisów minął 15 listopada 2024 r., co oznacza już 16 miesięcy opóźnienia.

Spór w rządzie o procenty i nową ustawę

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę trafił pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów 19 lutego. Najwięcej kontrowersji wzbudza docelowy wskaźnik. Resort rodziny proponuje, by minimalne wynagrodzenie odpowiadało 55 proc. prognozowanej średniej krajowej, czemu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów.

W uzasadnieniu projektu zapisano: "Relacja minimalnego wynagrodzenia za pracę do przeciętnego wynagrodzenia sukcesywnie rośnie. W 2023 r. relacja ta wynosiła 50 proc., a w 2024 r. — 52,6 proc. Natomiast prognozowana relacja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. (4 tys. 666 zł) do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. (8 tys. 856 zł) wynosi 52,7 proc. Zatem zasadnym jest, aby poziom orientacyjnej wartości referencyjnej, do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie za pracę był ustalony na wyższym poziomie (55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętego dopracowania projektu ustawy budżetowej)".

Kiedy płaca minimalna przekroczy 5 tys. zł brutto?

Nawet bez zmiany przepisów bariera może zostać przekroczona w najbliższych latach. Przy założeniu utrzymania obecnej relacji do średniej pensji, prognozy wskazują, że:

* w 2027 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 5 tys. 103 zł brutto (3 tys. 810 zł netto),

* w 2028 r. – 5 tys. 420 zł brutto (4 tys. 25 zł netto),

* w 2029 r. – 5 tys. 747 zł brutto (4 tys. 248 zł netto).

Projekt zakłada również stopniowe wyłączanie dodatków z minimalnego wynagrodzenia: od 1 stycznia 2027 r. dodatku funkcyjnego, od 1 stycznia 2028 r. dodatków za pracę w warunkach szkodliwych czy zmianowych, a od 1 stycznia 2029 r. premii i nagród.

PTNW - Miłosz Bembinow

